Vinterferien blir annerledes enn tenkt for mange av elevene ved Uranienborg skole i bydel Frogner i Oslo.

Etter mistenkt smitte hos elever på skolen, må flere av medelevene og deres familier i såkalt avventende karantene.

Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet av korona, må medelever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme klasse eller kohort.

Som følge av dette har elever mottatt hatmeldinger.

– Det var meldinger om at de har «ødelagt ferien for meg og familien min», og det var også trusler om hva som kunne vente elevene når de kom tilbake til skolen. Det var meldinger som direkte ut sa at de hatet vedkommende, forteller rektor Randi Elisabeth Tallaksen ved Uranienborg skole til NRK.

Hun tror det må ha skjedd i affekt fordi folk er slitne av pandemien.

– Kan ikke la sinnet ditt gå utover andre

Tallaksen sier at skolen har hatt en lengre periode uten smitte, men at det de siste ukene har endret seg.

– Det ble mistenkt at det kunne være den engelske virusvarianten, sier Tallaksen og legger til:

– Det har nok blitt tøft for både elever og foreldre rett før vinterferien. Nå har vi hatt 2–3 knalltøffe døgn.

Rektor Randi Elisabeth Tallaksen og elevrådsrepresentant Bastian Eggum Huuse ved Uranienborg skole i Oslo, tar begge avstand fra hatmeldingene og ser alvorlig på saken. Foto: NRK

Elevrådet ved skolen ble overrasket da de hørte om hatmeldingene, og understreker at dette er noe de tar avstand fra på det sterkeste.

– Man blir sint når man får vite at alle ens planer for vinterferien er ødelagt. Jeg vet selv hvordan det er, for min søster har havnet i karantene, og mange av våre planer er ødelagt. Men det er ikke en unnskyldning for å behandle andre mennesker dårlig. Du kan ikke la sinnet ditt gå utover andre, sier elevrådsrepresentant Bastian Eggum Huuse.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, sier vi må unngå skam og stigmatisering hvis vi skal ha effektiv smittesporing. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

FHI: – Kan hindre stansing av viruset

Elevene som sendte meldingene har nå beklaget overfor dem det gjelder. Skolen så svært alvorlig på saken, og tok kontakt med alle foreldre da de ble varslet om meldingene fredag.

– Det viser seg å ha hatt stor effekt. Lærere forteller at flere av elevene som har sendt disse meldingene har sendt hyggelige meldinger og beklaget, sier rektor Tallaksen.

Folkehelseinstituttet (FHI) ser på slike meldinger med bekymring og mener de er farlige nå som vi står midt i en pandemi.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sier slik oppførsel kan hidre vår evne til å stanse viruset.

– Hvis det sprer seg stigmatisering, hat eller skam knyttet til det å ha viruset, så er det en måte å hindre effektiv stansing av viruset og smittesporing på. Alle kan ha viruset uten selv å vite det, og alle kan bli smittet uten å selv vite det, sier han.

Fabian Stang har selv en datter på denne skolen, og mener ansvaret for å følge opp dette nå ligger hos foreldrene.

– Har man evnen til å sende hatmeldinger, så har man også evnen til å gjøre andre ting senere i livet hvis det ikke blir tatt tak i. Så dette må alle vi foreldre jobbe med, sier han.