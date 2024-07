– Det kan være slitsomt noen ganger. Noen ganger tenker jeg: Ah, sommerjobb. Orker ikke. Vil heller ha sommerferie.

Mens skolekameratene sover lenge og reiser på hytta og til utlandet, vasker Adil Suleiman (16) gulvene og tørker støv på Thon Hotel Opera.

Det er hans tredje år med sommerjobb. Og selv om han må tidlig opp og svinge moppen, er han storfornøyd med å ha fått jobb.

Adil har hatt deltidsjobb de tre siste somrene. Foto: Ksenia Novikova

Til vennene hans, som på slutten av ferien vil klage over en kjedelig sommer og spør hva han har gjort, har han svaret klart:

– Jeg svarer: «Jeg har hatt sommerjobb. Jeg har fått lønn og masse erfaring, oppgradert CV-en min, og det har vært kjempebra», smiler han.

Flere unge jobber deltid

Adil er ikke den eneste som gir opp uker med skoleferie for sommerjobb. Han representerer en generell trend de siste tre årene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen tenåringer med erfaring fra arbeidslivet sank fra slutten av 1990-tallet og frem til 2020.

I 2019 jobbet kun fire av ti tenåringer i sommerferien.

Men så snudde trenden. I 2022 hadde i overkant av syv av ti unge sommerjobb.

I 2023 holder antallet seg like høyt, viser ferske tall.

Ahmed Alabodi (18) er en av mange unge som har hatt sommerjobb de siste årene. Foto: Ksenia Novikova

Etter pandemien i 2020 har ledigheten vært lav i Norge, og bedriftene har slitt med å få tak i nok folk.

Dette har gjort det gunstig for unge å få jobb, ifølge rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Rakel Gading.

Tjener godt

Den kraftige økningen som tar sommerjobb gjelder spesielt de yngste mellom 15 og 19 år.

For disse kan det være mer å tjene på å ta sommerjobb, enn å jobbe fulltid.

Statistisk sentralbyrå skriver at gjennomsnittslønnen til de yngste er høyere for de med midlertidig enn med fast jobb.

– At lønnen er høyere for de med midlertidig jobb er et mønster vi sjelden finner igjen i noen andre aldersgrupper.

Også Adil er fornøyd med lønna:

– Første gang jeg fikk sommerjobb, var det veldig uvant. Jeg tenkte «så mange penger?». Det gjorde meg veldig glad. Jeg kunne ikke bedt om noe bedre, sier han.

Oslo kommune satser på å få flere unge i jobb. Fra venstre Adil Suleiman, Julianne Ferskaug (V) i Oslo byråd, daglig leder i Bjørvikaforeningen Ida Gravdal Haldorsen og general manager i Thon Hotel Opera Marte Sæther.

Satser på unge i jobb

Oslo satser på å få flere unge i deltidsjobb.

62 millioner kroner er satt av til å rekruttere unge til jobb i ulike bedrifter. Lønnen dekkes helt eller delvis av kommunen.

Antallet med deltidsjobb i regi bydelene har nesten firedoblet seg side ordningen kom på plass i 2018.

Og det står ikke på arbeidsviljen. Fortsatt er det dobbelt så mange søkere enn det er jobb til.

– Vi vil at flere av bedriftene skal være med å betale noe av lønna til ungdommene.

Det sier Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester i Oslo.

På denne måten kan pengene strekke til at enda fler kan få sommerjobb, forteller hun.

Ferskhaug sier det er tydelig at Oslo-ungdom ønsker å jobbe.

– Det å tilby ungdom en jobb det er kjempeviktig både for ungdom og for næringsliv.

Les også Vil gi flere sjansen disse ungdommene har fått

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) vil at flere kommuner gir unge en sjanse.

– Kommunen har oppgaver som skal løses, og vi har unge mennesker over hele landet som har lyst til å jobbe. Hvis kommunene får tak i de unge folkene og finner ut hvilke oppgaver de kan bidra med, er jeg helt sikker på at det er vinn-vinn, både for kommunen og for den enkelte.

En vei inn

For enkelte kan en sommerjobb føre til mer enn noen uker med lønnet arbeid.

Det bekrefter general manager på Thon Hotell Opera, Marte Sæther:

– Vi hadde det samme prosjektet i fjor, som resulterte i at en har fått jobb etter det.

Ahmed Alabodi jobber i resepsjonen på Thon Hotel og sørger blant annet for at gjestene får sjekket inn og ut bagasjen. Foto: Ksenia Novikova

I bagasjerommet på hotellet sørger Ahmed Alabodi (18) for at gjestene får med seg riktig koffert hjem.

– Hva er det beste med å ha sommerjobb?

– På starten så var det å tjene egne penger. Jeg fikk følelsen av å være selvstendig for første gang. Jeg fikk høyere selvtillit og jeg følte meg bare mye bedre.