Antallet russereiser til Hellas halvert fra i fjor

– Det har vært mye bedre så langt i år enn det var i fjor. Det virker som at alle her er innstilt på å være vennlige mot hverandre, sier René Schwarzgruber, eier av Life Is A Beach Party.

Selskapet arrangerer og administrerer reiser til blant annet den greske øya Ios, dit mange norske ungdommer legger sommerferien.

René Schwarzgruber er eier av reiseselskapet Life Is A Beach Party. Foto: Oda Ording

– Har vært bekymret

I fjor sommer kom historiene om slåssing, neddoping, voldtekter og høyt alkohol- og rusbruk knyttet til festingen blant norsk ungdom på de greske øyene Ios og Kos.

Da tok omtrent 900 norske ungdommer turen til Ios på reise med Life Is A Beach Party,

I år er antallet halvert, til kun 450 ungdommer på ferie.

Schwarzgruber regner med at nedgangen i antallet reisende ungdommer er knyttet til fjorårets hendelser på de greske øyene.

– Foreldrene har vært veldig bekymret. Vi har hatt kontakt både med ungdommer og foreldre tidligere i vinter for å sørge for at dette blir en god opplevelse, forteller han.

Annen mentalitet

Så langt har oppholdet på Ios gått relativt rolig for seg. René Schwarzgruber opplever en annen mentalitet enn tidligere år.

– De gruppene som var her i fjor, er ikke her i år. Det er mindre folk, og mindre rivalisering mellom skolene. Det gjør at alle har en bedre mentalitet, og at de er innstilt på å være greie med hverandre, sier han.

I juli 2018 ble hele ti norske ungdommer pågrepet på den greske ferieøya Kos. De ti ble siktet for siktet for vold mot offentlige tjenestemenn, ordensforstyrrelser, slåssing på offentlig sted og for ikke å samarbeide med politiet.

Det skal ha vært gutter fra rivaliserende russebusser som slåss.

En gresk lege kunne rapportere om at han hadde hatt minst fem-seks tilfeller med norske jenter som hadde blitt dopet ned i løpet av en uke.

En ekspert sa da til NRK at russemarkedet er «uten hukommelse». Det forrige kull opplevde, lærer neste kull lite eller ingenting av.