Antall båttyverier øker

– Det er gjerne profesjonelle vinningskriminelle som nærmest raider flere havner, ifølge forsikringsselskapene. De går grundig til verks. De forbereder seg, og de er svært brutale. De klipper gjerne av motorene og gjør stor skade også på selve båten, sier Stine Neverdal i bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Første halvår i år har det på landsbasis blitt betalt ut 30 millioner kroner i forsikringspenger etter tyveri av båter og påhengsmotorer. Det er 14 prosent mer enn i fjor.

– Det er gjerne gjenger som kommer sammen, og de har faktisk med seg røslige karer bare for å kunne bære alt det tunge utstyret vekk, sier hun.

For å unngå tyveri mener Finans Norge at vakthold er bra.

– Det ser vi funker preventivt. Kameraovervåking og bommer ned til båthavna, merking og sportingsutstyr. Alt av sikkerhet er av det gode, forteller Neverdal.

Sikkerhetstiltak nytter

For å komme gjennom porten og ut på bryggene til Skøyen båtforening innerst i Frognerkilen i Oslo, må du ha en elektronisk adgangsbrikke. Her ligger rundt 260 båter som blir godt passet på.

– Det eneste som nytter er vakthold og at man passer på tingene sine. Hvis man er en båtforening kan man gå sammen om det, men er man alene kan det bli vanskeligere, sier havnesjefen i foreningen, Egil Hansen.

Hos Skøyen båtforening gjør sikringstiltakene at de ikke er plaga med tyverier.

– Vi har organisert det sånn at vi har døgnvakt. Medlemmene går en vakt i året. De går med en gul vest det står vakt på, og viser seg fram på brygga. Da er det folk her hele tiden og da blir ikke tyvene så interessert, forteller han.

Doble låser

Havnesjefen og kona Bjørg bor mye ombord i den 33 fot lange cabincruiseren sin. Innenbordsmotoren er ikke tyveriutsatt, men bak henger jolla og påhengsmotoren til den.

Denne har Hansen bunnet fast med kjetting og lås, – både påhengsmotoren og bensintanken.

– Det er så ingen skal prøve seg bak båten her om natta når det er mørkt. Kjettingen har jeg festet så finurlig at man ikke får den av uten å måtte klippe to låser for å få det løs, forteller han.