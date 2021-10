Anslår at 330.000 barn er utsette for overgrep i den katolske kyrkja i Frankrike

To og eit halvt år med arbeid vert i dag lagd fram i form av ein rapport. Den viser at det blir anslått at 330.000 barn er misbrukt i den katolske kyrkja i Frankrike. 216.000 av desse skal vere utsette for overgrep frå religiøse leiarar.

– Mørkaste og mest avskyelege

Rapporten seier at det sidan 1950 har vore mellom 2900 og 3000 overgriparar jobba for den katolske kyrkja. Mange av dei er religiøse leiarar og prestar.

– Eg er ikkje i tvil om at rapporten fortel sanninga. Det er eit helvete som de er i ferd med å hente fram. De har kartlagd detaljar om noko av det mørkaste og mest avskyelege som eit menneske kan vere opphav til, seier Francois Devaux.

Han er representant for overgrepsoffer i den katolske kyrkje, og er til stades på pressekonferansen der rapporten vert lagd fram. Han vert sitert av den franske avisa Le Monde.

Francois Devaux er leiar for La parole liberee, som er ein organisasjon for personar som har vore utsette for seksuelle overgrep i den katolske kyrkja i Frankrike. Foto: THOMAS COEX / AFP

Anbefaler eigen domstol

Ein uavhengig kommisjonen har jobba med å kartlegge omfanget av overgrep i den katolske kyrkja har gjort sine anslag basert på informasjon som er innhenta.

Jean Marc Sauve, som har leidd granskingsarbeidet, seier på pressekonferansen at den franske katolske kyrkja må betale kompensasjon til offera før ein eventuell rettsprosess er ferdig.

Han meiner kyrkja må opprette ein intern domstol som kan gå gjennom sakene, og at offera bør få lov til å delta i interne granskingar. Sauve meiner tabuet rundt seksualitet i den katolske kyrkja skaper eit blindpunkt for overgrep, og at læra om at katolske prestar skal vere heilage og lydige må bli vurdert på ny.

– Kyrkja må gjere alt ho kan for å bygge opp att det som har blitt øydelagd, seier Sauve på pressekonferansen, ifølgje Reuters.

Katolsk biskop: – Ikkje til å halde ut

Det er gjennomført intervju med fleire tusen offer, sendt ut spørjeundersøkingar og oppmoda folk til å sende inn sine innspel.

Det er også henta inn data frå 30.000 franskmenn for å få eit breitt samanlikningsgrunnlag som kommisjonen har brukt for å kunne gjere eit kvalifisert anslag av omfanget av overgrep.

– Rapporten dykkar er tung, og den er alvorleg. Me har lytta til røystene til dei som er offer. Me har lytta til det store talet. Det er langt større enn me kunne førestilt oss. Det er ikkje til å halde ut, seier Eric de Moulins-Beaufort, ifølgje Le Monde.

Han er president for den franske foreininga for katolske biskopar.

Pave Frans varsla for to år sidan at leiarskapet i den katolske kyrkja ville gjennomføre endringar i korleis den katolske kyrkja behandla seksuelle overgrep.

Tidlegare har det vore mogleg å skjule overgrep under det som vert kalla «den pavelege teieplikta». Dette er no endra på.