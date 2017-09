– Dette er meget alvorlige forhold, og fullstendig uakseptabelt for Statnett. Vi holder vår kontraktspartner ansvarlig for forholdene og forventer at det ryddes opp umiddelbart, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett til NRK.

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett mener arbeidskontrakten til de bosniske arbeiderne er fullstendig uakseptabel. Foto: Statnett

I midten av august ble Statnett i en epost varslet om mulige kritikkverdige forhold for 22 ansatte som jobber på kraftlinjeprosjektet Vestre korridor i Rogaland. De ansatte jobbet for den kanadiske storentrepenøren Valard Construction, som igjen hadde kontrakt med Statnett.

Arbeiderne har vært ansatt hos Valard, men ble opprinnelige formidlet av et bosnisk firma. I kontraktene mellom arbeiderne og deres bosniske arbeidsgiver fant Statnett flere urovekkende forhold:

De ansatte må tilbakebetale halvparten av lønna til en konto i hjemlandet. Det er de forpliktet til i fem år.

Kontraktene er i praksis uoppsigelige.

Dersom de ikke overholder kontraktene, kan arbeidsgiveren deres ta beslag i arbeidernes hjem.

De får ikke forlate arbeidsplassen i Norge uten firmaets tillatelse.

– Entreprenørene har selv ansvar for at regelverket følges. Statnett skal nå bistå med å følge opp og ivareta arbeidernes rettigheter, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

– Samtidig understreker vi overfor vår kontraktspartner at dette ikke på noen måte skal gå ut over arbeiderne og deres familier, som uforskyldt har havnet i en svært krevende situasjon, sier hun og mener Valard har brutt kontraktforpliktelser overfor Statnett.

Måtte betale tilbake lønn

NRK har fått tilgang til en kopi av en av arbeidernes kontrakter, både på originalspråket bosnisk og i en norsk oversettelse. Der står det blant annet:

«Den ansatte forpliktes til å (...) senest 3 dager etter å ha fått nettolønn på sin konto for arbeid i norge, oveføre 50 % av sin nettolønn til utlandsvalutakontoen til Umel-Dalekovodmontaza AS, tuzla»

AVDEKKET: Her er kontrakten som sjokkerer Statnett. Foto: Statnett

NRK har i dag ringt firmaet i Bosnia flere ganger, men resepsjonen ville ikke sette oss over til direktøren, selv om vi forklarte hva saken gjaldt.

Refser bosnisk underleverandør

Det canadiske selskapet Valard Constructions har nå sendt direktør for europeiske operasjoner, John Carroll til Norge og Lysebotn. På telefon avviser han at de har kjent til dette tidligere, og skylder på firmaet i Tuzla, Bosnia.

Europadirektør John Carroll i Vallard sier selskapet ikke kjente til betalinger «under bordet». Foto: Vallard AS

– For noen uker siden ble en anonym epost sendt til Valard i Canada med kopi til Statnett, med et vedlegg som var en kontrakt mellom bosniske ansatte og deres arbeidsgiver i Bosnia. Denne [kontrakten] var ukjent for oss. Disse personlige kontraktene er svært ugunstige for arbeidstakerne og i strid med Valards kontrakt med [bosniernes] arbeidsgiver i hjemlandet, sier Carroll.

– Hva gjorde dere med denne informasjonen?

– Vi gikk tilbake til den bosniske underleverandøren og ba om en forklaring. I tillegg gjorde vi dem oppmerksom på at dette var i strid med vår kontrakt med selskapet.

– Og hva svarte de (underleverandøren red.anm)?

– De sier firmaet har fortsatt å betale lønn og sosiale kostnader i Bosnia og at dette er noe firmaet bør få tilbakebetalt.

– Hva synes du om den forklaringen?

– Det er ikke noe de har informert om tidligere. Vi betalte det bosniske firmaet en «finnerlønn» for å sende oss disse linjearbeiderne. De ble så ansatt i vår norske avdeling til norsk lønn, og vi var uvitende om noen form for tilbakebetalingsavtale «under bordet», sier Carrol.

Situasjonen er nå anstrengt mellom Statnett og Valard. Statnett har meldt forholdene de avslørte til Arbeidstilsynet.

– De forhold vi er orientert om er av meget grov karakter. Vi vil derfor prioritere saken høyt i dialog med Statnett, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad i Arbeidstilsynet til NRK.