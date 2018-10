Ansatte i Bellona: – Situasjonen oppleves dramatisk

1. oktober ble det kjent at alle i Bellona-ledelsen gikk på dagen etter uenigheter med stifter Frederic Hauge. Etter 25 år i organisasjonen gikk dermed daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, av sammen med de tre andre i ledelsen.

– Selvfølgelig oppleves det dramatisk for de ansatte når slikt skjer. Nils og Frederic har jobbet sammen i over 25 år. De har vunnet mange seire sammen og ingen kjenner hverandre bedre i Bellona enn de to, forteller verneombud i Bellona, Thomas Røed til NRK.

Frederic Hauge og Nils Bøhmer valgte i går å skille lag etter 25 år sammen i Bellona. Her står de sammen i Andrejevbukta i Murmansk fylke i oktober 2016. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Krevende leder

I går sa Frederic Hauge at situasjonen ikke er uvanlig, og kalte det en «ærlig sak» og «helt udramatisk» at hele ledergruppen hans trakk seg.

Tirsdag forteller verneombudet i Bellona at gårsdagens hendelse preger de ansatte.

– Det er en blanding av tristhet og savn. Det er gode kollegaer som sluttet og nyheten kom veldig brått på oss, sier Røed.

Ledergruppen og styret har skjermet de ansatte i prosessen, og ifølge verneombudet fikk de ansatte først informasjon om at ledegruppen gikk av kl. 14 i går.

– Det er mange følelser i sving. Men vi tar vare på hverandre og med det gode arbeidsmiljøet vi har hos oss, er det en styrke. Det er takhøyde i Bellona for å være frustrert og stille spørsmål om det som har skjedd.

– Jeg har jobbet med Frederic Hauge i 15 år. Jeg opplever han som krevende og motiverende. Han tør å gå veier andre ikke vil gå, sier Røed.

Han forteller at de ansatte er motivert til å fokusere på oppgavene fremover.

Frederic Hauge og Nils Bøhmer møttes for første gang i studio hos Dagsnytt 18 i går for å snakke om hvorfor Bøhmer og hele hans ledergruppe går fra Bellona. Du trenger javascript for å se video. Frederic Hauge og Nils Bøhmer møttes for første gang i studio hos Dagsnytt 18 i går for å snakke om hvorfor Bøhmer og hele hans ledergruppe går fra Bellona.

– Savner gamle dager

NRK har snakket med kilder som står Bellona nær.

De forteller at en ny strategi fra i fjor sommer gikk ut på å strømlinjeforme organisasjonen, og å styrke det faglige arbeidet. Samtidig skulle stifter Frederic Hauge holde på med Bellona Holding, og ikke være en del av den daglige driften.

Kilder forteller at kjernen i konflikten dermed ble spørsmålet om det var ledergruppa som skulle bestemme, eller Hauge.

Kildene hevder Hauge så at Bellona ble mer strømlinjeformet, og at han ikke likte det han så.

– Han savner mer rock and roll, aksjoner og lenker – ting som definerte Bellona for 30 år siden. Han savner rett og slett gamle dager, mener en kilde NRK har snakket med.

Frederic Hauge og Bellona aksjonerte i 1998 utenfor innkjøringen til Romeriksporten. Bellona er klar til å blokkere innkjøringen dersom styret i NSB-Gardermobanen fattet vedtak som tillot større lekkasje enn det som er anbefalt fra NVE. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Hauge: – Krevende, men ikke slem

Bellona-leder Frederic Hauge sier til NRK at han har stor forståelse for at gårsdagen føltes dramatisk.

Ifølge Hauge valgte de å holde kortene tett til brystet for å hindre at det skulle gå utover arbeidet i det daglige.

– Da vi ikke fikk en løsning, orienterte vi om det. Det er normalt og skaper minst mulig støy i organisasjonen, selv om det føles litt brutalt når det skjer.

Hauge er ikke overrasket over at han blir beskrevet som en «krevende sjef».

– Jeg tror vi må være litt krevende hvis vi skal vinne miljøkampen. Jeg er krevende, men ikke vanskelig eller slem. Jeg skjeller ikke ut folk, ringer dem i fylla og passer på å ikke skrive vanskelige e-poster som ødelegger helga for folk, men at jeg vil mye: Ja.

– Gjør det som gir resultater

Ifølge Bellonas vedtekter har Frederic Hauge som stifter rett til å velge styrets leder, to styremedlemmer og to varemedlemmer. Stiftelsens ansatte velger to styremedlemmer og ett varamedlem.

– Handler denne konflikten om det er du eller ledergruppa som skal bestemme?

Frederic Hauge dannet Bellona i 1986. Hauge og Bellona fikk full seier da Hydro stanset transporten med den farlige giften PCB litt senere. Tidligere i uken hadde Bellona-aktivister lenket seg til vogntoget i et forsøk på å stoppe dens ferd til Frankrike. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

– Alle som begynner i Bellona vet at stiftelsen har vedtekter som gjør at jeg som stifter bestemmer på de overordnede områdene. Jeg slipper gjerne den daglige driften, men min vei til å stille spørsmål går gjennom daglig leder. Når jeg ikke får gode svar, ønsker jeg å evaluere, noe jeg har full rett til.

– Savner du mer aksjoner og lenker?

– Vi skal jobbe der vi får resultater. Om det blir med kjetting eller kapital, har jeg ikke så mye forhold til. Uenigheten handler om er at jeg ikke var fornøyd med implementeringen av strategien, ikke den daglige driften.

– Men har Bellona blitt for kjedelig?

– Vi kan sikkert si ifra litt mer, flirer Hauge.

– Vi gjør det som gir resultater. Bellona sier akkurat det vi mener. Noen ganger er det populært, andre ganger ikke. Vi skal være faktabasert. Det er det som er viktig for meg, sier Hauge.