Anniina Sveiby (40) føler seg fattig

Anniina Sveiby handler på lavprisbutikken «Holdbart», kjøper aldri ferdigmat og lager alt fra bunnen av.

– Frukt og grønnsaker er blitt altfor dyrt i Norge, så det blir det lite av akkurat nå, sier Sveiby.

Hun er barnehagelærer. Til daglig jobber hun i en barnehage, og får utbetalt 27.000 kroner i måneden. Med to barn hjemme, føler hun det ikke er nok penger til å kunne leve av.

– For å spare penger, har jeg fastet i perioder når jeg ikke har barna hjemme, sier hun.

Andre dager blir det billige måltid som egg og bacon.

– Jeg kjøper ikke inn ting til kjøleskapet når jeg er alene hjemme.

Anniina Sveiby jobber i barnehage. Hun mener hun har en god lønn og ansiennitet. Likevel har hun ikke alltid råd til mat. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Situasjonen har blitt vanskeligere

900.000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge levekårsundersøkelsen for 2021, lagt fram av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen kartlegger hvordan folk har det, og utføres hvert år.

– Vi ser at det generelt er de gruppene med lave inntekter og de som står utenfor arbeidslivet som sliter med å betale regningene sine. I tillegg til innvandrere, særlig de fra utenfor Europa, sier seniorrådgiver Mathias Revold i SSB.

1 av 4 har ikke råd til å dra på ferie

Tallene som kom tirsdag viser nordmenns levekår i perioden før strømkrisen og den høye prisveksten de siste månedene.

– For gruppene som allerede hadde det vanskelig før prisene gikk opp, så har situasjonen blitt enda vanskeligere.

Seniorrådgiver Mathias Revold. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

En stor gruppe som har det vanskelig nå er enslige forsørgere som Anninna Sveiby.

– Omtrent halvparten vil ikke kunne klare en uforutsett utgift, og omtrent 1 av 4 sier de ikke har råd til å reise på ferie hvert år. Det inkluderer korte turer i Norge, sier han.

– Hvor alvorlig er det?

– For mange oppleves det nok veldig alvorlig. De må velge hver dag mellom å betale en strømregning, bytte ut slitte klær eller ta seg råd til å ta med barna på ferie, sier han.

– Det blir interessant å se hvordan utviklingen blir i 2022.

Forståelse for den krevende situasjonen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har stor forståelse for den krevende situasjonen mange står i.

– Jeg og regjeringen vil ha med oss det når vi skal inn og jobbe med neste års budsjett, sier hun.

Videre understreker Toppe at det allerede er innført billigere barnehage og gratis kjernetid i SFO. Hun understreker at generelle støtteordninger som strømstøtte og bostøtte vil bli viktig.

– Det er viktige tiltak for kjernefamilier, spesielt for enslige forsørgere som vi vet har størst risiko for å oppleve at de er fattige, legger hun til.

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe, har forståelse. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Mye enklere før

Sveiby mener selv hun har en god lønn og ansiennitet, og sier det er ikke problemet.

– Problemet er at jeg nå jobber 80 prosent, og er alene med to barn. I tillegg skyter mat- og strømpriser i været, sier hun.

Sveiby hadde samboer før.

– Det var mye enklere da vi var to. Vi var to som delte på leien, to som delte på strømmen og to som delte på maten. I tillegg hadde vi to inntekter.

Anniina Sveiby føler ikke pengene strekker til, og går flere tusen kroner i underskudd hver måned. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Også på fritiden synes hun det kan være krevende økonomisk. Når Sveiby har barna prøver hun å benytte seg av aktiviteter som så og si er gratis.

– Vi drar på soppturer og bader ute i det fri. Barna mine er klar over at vi ikke bare kan dra til Leos lekeland.