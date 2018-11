Annethvert passkontor skal legges ned

I dag er det 141 passkontorer i landet. Neste sommer skal tallet ha krympet til 77, i tråd med vedtaket i Justis- og beredskapsdepartementet.

Årsaken til det drastiske kuttet er sikkerheten.

– Det er for enkelt i dag å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag, sier programdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet, ifølge politiets egne nettsider.

Han viser til at det er strenge internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Dette er krav som norske myndigheter ikke klarer å imøtekomme i dag, bekrefter han.

64 passkontor nedlegges Politidistrikt Videreføres/etableres Avvikles Agder Arendal, Farsund, Kristiansand Mandal, Flekkefjord og Knivesdal, Valle og Bykle, Tvedestrand og Vegårdshei Finnmark Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana, Vadsø Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Måsøy Innlandet Elverum, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Fagernes, Otta, Tynset Nordre Land, Lesja, Dovre, Lom, Midt-Gudbrandsdal Møre og Romsdal Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven Nordland Bodø, Brønnøy og Vevelstad, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Alstahaug og Leirfjord Ørnes Oslo Bærum, Grønland Ingen Sør-Vest Egersund, Etne og Vindafjord, Haugesund. Randaberg, Sandnes, Stavanger lufthavn Sola, Stord Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand Sør-Øst Drammen, Gol og Hemsedal, Grenland, Hønefoss, Notodden, Stokke Bamble, Hol, Kongsberg, Kragerø, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Røyken og Hurum, Seljord, Øvre Eiker Trøndelag Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal Troms Bardu, Finnsnes, Harstad, Nordreisa og Kvænangen, Tromsø Ingen Vest Bergen, Eid, Flora, Førde og Naustdal, Hardanger, Nordhordland, Os, Sogndal, Sotra og Øygarden, Voss Austevoll, Fusa, Gloppen, Høyanger, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Stryn, Vågsøy, Årdal, Askøy, Fjaler, Masfjorden Øst Lillestrøm, Sarpsborg, Ski Askim, Aurskog og Høland, Eidsvoll og Hurdal, Lørenskog, Nittedal, Ullensaker Kilde: Regjeringen.no

Skal hindre misbruk og terror

Likevel, norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Slik ønsker myndighetene at det skal forbli. Og da må sikkerheten økes rundt passutstedelsen.

– Et falskt pass kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terror, og norske pass er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier Roll-Matthiesen.

De kutter derfor ut en rekke små passkontorer. De tilfredsstiller ikke kravene til fysisk sikrede lokaler eller har ansatte som har ID-faglig kompetanse.

SIKRERE: Antallet pass- og ID-kontorer i Norge skal reduseres fra 141 til 77. Samtidig innskjerpes sikkerheten med bedre utstyr og opplæring. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Lengre reisevei, lengre åpningstider

Departementet sier at i tillegg til vekten på sikkerhet, har de også tatt hensyn til brukervennligheten og reisetid for folk som trenger nytt pass. I dag er kravet at 90 prosent skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid. Det kravet blir borte.

Sist dette var oppe i Stortinget, var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Da bestemte flertallet at grensa skal være 45 minutter, mens regjeringen hadde foreslått 60 minutter.

Nå legges likevel kontorer ned i et slikt omfang at det er klart at mange vil få lengre reisevei.

Det innrømmer Justisdepartementet. Men dette skal delvis kompenseres med bedre service som mulighet for timebestilling og lengre åpningstider. Politidistriktene kan også tilby drop-in og fleksible åpningstider der det er hensiktsmessig.

– Kvelds- og helgeåpent og gode planleggingsverktøy kan være vel så gode tiltak som flere passkontor, påpeker Roll-Matthiesen.

Utrulling av biometrikiosker til pass- og ID-kontorene startet i november 2018 og er planlagt å vare frem til sommeren 2019.