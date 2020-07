Markeringene i år blir gjennomført uten publikum.

I stedet for samlinger på Utøya og foran regjeringskvartalet, blir det en klemmefri markering på internett med taler, kransenedleggelser og musikkinnslag.

– Det føles rart å ikke håndhilse, legge en trøstende hånd på skulderen eller en god klem. Men slik er dessverre situasjonen i disse tider av hensyn til smittevern, sa nestleder støttegruppemedlem Tor-Inge Kristoffersen da han ønsket velkommen til markeringen utenfor regjeringskvartalet.

Kun en begrenset gruppe med representantar for blant annet Den nasjonale støttegruppen, AUF og det offisielle Noreg delta.

En av dem som er til stede er Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Han sa til NRK rett før markeringen at den er viktig av flere grunner.

– Dels for å minne og hedre dem som gikk bort, ble hardt skadd og dem som mistet sine kjæreste. Det er også viktig som en politisk markering av noen viktige verdier som ble angrepet 22. juli. Vi ser at de verdiene er truet også i dag. Vi har sett nye angrep i vårt eget land og andre land. Da er det viktig å stå opp for et åpent demokratisk samfunn fortsatt, sier Stoltenberg.

Moskeeangrepet preget talene

Siden forrige markering i fjor har Norge opplevd et nytt, lignende terrorangrep da høyreekstreme Philip Manshaus drepte sin stesøster og gikk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum.

Dette preget også talene under markeringen onsdag.

– Terrorangrepet 22. juli var ikke resultatet av en gal manns handlinger. Det var et målrettet høyreekstremt terrorangrep basert på tankegods som fikk vokse frem og som fortsatt finnes i samfunnet rundt oss. Derfor er det livsfarlig å tenke at 22. juli aldri kan skje igjen, for det skjedde igjen,sa AUF-leder Ina Libak og fortsatte:

– Det skjedde i Orlando, det skjedde på New Zealand og så skjedde det igjen i Norge.

Også statsminister Erna Solberg (H) understreket i sin tale at vi hver dag må kjempe for de verdiene terroristen ville ramme.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, understreket hun i talen, sa statsministeren.

Hun sa videre at hatytringer, konspirasjoner og fremmedfrykt lever i det norske samfunnet, og at ordene vi bruker ekstra viktige, og viste også til moskeangrepet i fjor.

– I likhetet med 22. juli viser det hva som kan skje når bare én man lar ord som «forræderi» og «landssvik» dominere, sa Solberg.

– Viktig å fortelle for å ikke glemme dem vi mistet

I sin tale i regjeringskvartalet onsdag formiddag snakket Støttegruppe-leder Lisbeth Røyneland blant annet om det nye 22. juli-senteret i Teatergata i Oslo - og understreket viktigheten av denne.

– Historien etter 22. juli er viktig å fortelle for ikke å glemme de vi mistet og som trøst for sorg og savn. Kunnskap, sammen med engasjement og empati, er vårt fremste forsvar mot hat og vold. Derfor er det så viktig å videreføre samtalen om 22. juli, sier Røyneland.

AUF-leder Libak mener sporene etter angrepet er «arr i vår felles bevissthet».

– Her i regjeringskvartalet kan vi se de fysiske sporene etter terrorangrepet. Kulehullene og bombekratrene er arr i vår felles bevissthet. Arr som viser konsekvensene av ondskap og hat, sa hun.

Markering på Utøya senere

Markeringen startet klokken 10.00 foran regjeringskvartalet. Der ble det holdt taler av støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland, AUF-leder Ina Rangønes Libak og statsminister Erna Solberg.

Senere på dagen vil det bli holdt markering på Utøya. Der vil blant annet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre også holde tale.

Artisten Frida Ånnevik vil i år stå for de musikalske bidragene på begge markeringene, som også vil inneholde kransenedleggelse og opplesning av navnene til de 77 personene som ble drept 22. juli 2011.

Det blir også arrangert lokale markeringer flere steder rundt om i landet.