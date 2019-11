Annenhver nordmann vil handle på Black Friday: – De som blir hjemme tjener mest

Andelen som planlegger å handle på Black Friday har steget med 10 prosent fra i fjor, ifølge tall innhentet av mediebyrågruppa GroupM.

Næringslivsorganisasjonen Virke anslår at nordmenn vil bruke om lag 3,8 milliarder kroner på handelen – 100 millioner kroner mer enn i fjor.

Håvard Hansen, professor ved Norges hotellhøgskole med doktorgrad i forbrukerpsykologi. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Håvard Hansen, professor ved Norges hotellhøgskole med doktorgrad i forbrukerpsykologi, mener det er grunn til å være redd for å bli lurt i forbindelse med dagens store kjøpefest.

– Man har sett at prisene man går ut med på Black Friday, kanskje ikke er så gode tilbud som det gis uttrykk for. Det kan være priser man har hatt titt og ofte, eller som er satt opp før Black Friday, før man setter den ned igjen, sier Hansen.

Fire hovedgrupper

Hansen tror ikke alle som handler på Black Friday er en homogen gruppe, med samme motivasjon. Han deler opp nordmenn i fire grupper, ut ifra hvilken holdning man har til kjøpefesten.

Dem som er ute og shopper, som en hedonistisk virksomhet. Kan med et skråblikk kalles «fråtserne».

De rasjonelle, som skal kjøpe noe til jul, og ser om de kan finne det billig.

De som har en oppvaskmaskin som synger på siste verset, og vil bytte for en rimelig penge.

– Og så det dem som sier at dette maset gidder jeg ikke være med på, som holder seg borte. Det er kanskje dem som tjener aller mest, sier Hansen.

Han påpeker at Black Friday kan være et kjærkomment tilskudd for folk som har et begrenset økonomisk handlingsrom, så lenge man er bevisst på hva man skal ha.

– Har du et råd til dem som skal handle noe i dag?

– Man bør kjøpe de tingene man ellers hadde tenkt til å kjøpe uansett, og styr unna alt annet.

Black Friday-kaos på Oslo Fashion Outlet i Vestby fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Advarer mot overforbruk

Flere miljøorganisasjoner advarer om at dagen fører til stort overforbruk. Fredag holdes flere motarrangementer med advarsel om at Black Friday fører med seg unødig overforbruk

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom under takketalen da Fritt Ord-prisen gikk til Greta Thunberg og Natur og Ungdom tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Problemet er at det høye materielle forbruket vi har i Norge skaper miljøproblemer. Vi har mange flere ting enn vi egentlig trenger, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NTB.

Eiterjord sier Natur og Ungdom skal ha motarrangementer flere steder rundt i landet – blant annet i Oslo, Bergen, Hamar og Alta.

Framtiden i våre hender har også rundt ti motarrangementer i forbindelse med handledagen.

Kritisk til handelsstanden

Eiterjord mener ansvaret for det store forbruket ligger på handelsstanden. Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender stemmer i.

– Black Friday er et utspekulert påfunn fra handelsstanden, som handler om å få vanlige folk til å kjøpe mest mulig ting, sier Riise.

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Hun legger til at forbruket vi har i Norge i dag «går langt ut over planetens tålegrense».

– Ta for eksempel klær, som mange handler mye av på Black Friday. Et par olabukser kan kreve et sted mellom 3.000 og 7.000 liter vann, og i konvensjonell bomullsproduksjon brukes det enorme mengder sprøytemidler, som truer insekter og biologisk mangfold, sier Riise.

Riise understreker at det imidlertid ikke er noe galt i å kjøpe ting på salg.

Eier av Hundekroken Zoo og Velvære i Horten henger opp svart plast i butikkvinduene, i en protest mot tilbudspresset på Black Friday. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Kan skade bedriftene

Bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank sier at handledagen på sikt også kan skade bedriftene, blant annet ved å spise opp deler av julegavehandelen. 45 prosent av dem som sier de skal handle fredag, forventer å kjøpe julegaver.

– Black Friday var ment å skulle være en handledag hvor detaljhandelen kunne kvitte seg med ukurante varer, men det har utvidet seg til å bli en massiv salgskampanje med helt kurante varer, forklarer Melle.

NRK har snakket med nisjebutikker som dekker til vinduene med visne blomster og plast i protest mot Black Friday, fordi de frykter at tilbudspresset vil bli deres undergang.

Melle sier den store handledagen kan bidra til å endre folks handlemønster.

– Når alle forventer de store tilbudene, så blir det veldig stille i forkant, og veldig stille i etterkant. Det blir til at man hele tiden venter på muligheten til å gjøre gode kjøp. Det gjør noe med hele handelsmønsteret vårt.

