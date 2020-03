Anna livestreamer bursdagen sin i karantene

Anna Kompelien, pedagogisk leder i en barnehage i Oslo kommune, er en av mange som er i koronakarantene.

På torsdag hadde hun bursdag, og for de aller fleste høres det kanskje litt stusselig ut å feire alene i leiligheten.

Men karantene stopper ikke Anna: På fredag kommer det 150 stykker i «Annas meksikanske hjemmeALENE-bursdagsfeiring». På livestream.

– Jeg valgte å feire bursdag med livestream fordi jeg satt og gruet meg til å skulle feire bursdag alene. Så skypet jeg med noen venner hvor jeg sa, mest på tull, at ja, jeg kan jo bare livestreame det og så ta meg en fest. Og da tenkte jeg «ja, hvorfor ikke?».

Fullt opplegg

Anna har planlagt alt til punkt og prikke. Først får gjestene velkomsdrink, omvisning i leiligheten, før det blir meksikansk mat og «challenges» (utfordringer som gjestene kan komme med), og – for de som følger feiringa ekstra lenge – blir det også nachspiel.

– Mye kan skje. I tillegg har jeg planlagt en liten overraskelse utover kvelden, sier Anna til NRK.

I tillegg til å være barnehageansatt er Anna teaterinstruktør. Det har gjort at hun ikke er redd for å by på seg selv.

– Jeg tenker jo at i disse koronatider så kan festen og det jeg legger ut være et slags lyspunkt, hvor vi alle kan ha det litt gøy sammen, sier hun.

Fikk gave gjennom vinduet

Å handle til bursdagsfeiring når man er i karantene og helst ikke skal gå ut, er utfordrende. Heldigvis har Anna mange som stiller opp for henne.

Anna Kompelien feirer 32-års dagen sin på livestream. Hun håper feiringa kan være et lyspunkt for mange i koronatiden.

– Jeg har fått masse greier på døra mi. På bursdagen min våknet jeg opp til at folk hadde sendt blomster og frokost gjennom morgenlevering til meg. Det var utrolig hyggelig. I tillegg har to venninner også kommet hjem til meg med gaver. Hun ene kom med blomster og godteri og hun andre med en del stæsj som jeg kan pynte med til festen.

Se gaveleveransen her:

Må heise opp gaven Du trenger javascript for å se video.

Anna ler litt når hun tenker på det.

– Siden vi må holde ganske lang avstand, måtte jeg få den ene gaven heist gjennom vinduet med tau. Men det er jo litt artig, det også.

Alt mulig-live

Og Anna er ikke alene. Flere steder i landet tilbys det nå live-quiz, live-trening og live-konserter og live-kurs.

Quizdirektoratet er blant de som inviterer til Live-quiz klokka åtte fredag kveld. Hasse og Tophe inviterer til Innendørsquiz.

Brakkesyke2020 er en Facebook-gruppe som annonserer virtuelle konserter. Etter at de nye tiltakene fra regjeringen for å stoppe spredningen av koronaviruset kom forrige uke, er alle konserter og forestillinger avlyst. På brakkesyke kan artister invitere til virtuelle konserter, både for å glede alle de tusen som nå sitter hjemme i stua, og for at artister fortsatt kan få inntekt. Følg med på gruppa for konserter.

På NRK.no kan man følge med på P3s «alltid sammen», en live-sending med musikk og innslag.

Hvis du vil trene, streames både yoga og treningsprogram. «Barneyoga» av Sentrum Yoga i Haugesund er en av de tingene som har blitt streamet til flere tusen personer. Flere treningsstudioer, blant annet Sats, tilby også live-trening for kunder.

Anbefaler andre å lage litt moro selv

For å følge Annas bursdagsfeiring, så følg med her.

På Annas fest blir det blant annet spørrebonanza, kake og utfordringer. Foto: Privat

Anna oppfordrer andre som er alene til å gjøre det beste ut av situasjonen.

–Det ligger nok noe i ordtaket "man får det ikke mer moro en man lager sjæl" og det er litt det prinsippet jeg har gått etter. Jeg koser meg med å lage ting til festen og gi av meg selv. Jeg fant fort et tema og så er det bare å kjøre på, avslutter Anna.