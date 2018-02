– Det er vanskelig å sende et kraftigere signal enn når både arbeidsgiver og arbeidstakersiden er helt enige om at dette går ikke an, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krokstad, til NRK.

Sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Byggenæringens Landsforening (BNL) har Fellesforbundet sendt et brev til kommunalminister Monica Mæland (H) der de anklager regjeringen for å bryte trepartssamarbeidet.

Partene reagerer på at de ikke har fått plass i regjeringens ekspertgruppe for byggenæringen, bare i referansegruppen.

Ekspertgruppen skal jobbe med å bekjempe arbeidskriminalitet, noe som er et alvorlig problem i deler av byggebransjen.

– Byggenæringen står overfor svært krevende utfordringer med mange useriøse aktører og har et betydelig behov for å skjerpe innsatsen på både kvalitet og kompetanse, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, til NRK.

Sannes viser til at det i regjeringens egen Strategi mot arbeidslivskriminalitet står at «gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet videreføres en bred og felles innsats mot arbeidslivskriminalitet».

Byggebransjen er med sine rundt 230.000 sysselsatte den største distriktsnæringen i Norge.

Bruker sterke ord

Organisasjonene mener at det er et brudd med det historiske trepartssamarbeidet – som ofte har vært helt sentralt for å ro i land lønnsoppgjør, regelverk og politiske reformer.

– Slik vi ser det ønsker ikke regjeringen å ta oss med, og da er det ikke noe trepartssamarbeid, sier Krokstad i Fellesforbundet

Også Sandnes bruker sterke ord og kaller det som har skjedd «urovekkende og ikke minst uforståelig».

– Vi opplever helt klart at dette er et brudd på en lang linje der arbeidstager og arbeidsgiver alltid har gått sammen for å prøve å utvikle et regelverk som skal bidra til både kvalitet og en seriøs næring. Vi synes derfor at det er uforståelig at man her velger å bryte en slik tradisjon, sier Jon Sandnes.

– Vi opplever at dette både er urovekkende og ikke minst uforståelig, sier administrerende direktør i NBL, Jon Sandnes, til NRK. Foto: BNL

– Invitert til å foreslå kandidater

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer at partene i byggenæringen er invitert til å komme med forslag til uavhengige kandidater som kan representere dem i ekspertutvalget.

– Det er lagt opp til at ekspertutvalget skal ha tett dialog med referansegruppen underveis. Jeg er derfor trygg på at trepartssamarbeidet er godt ivaretatt med dette forslaget, skriver Him i en e-post til NRK.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Han kommenterer ikke brevet direkte, men sier at departementet «tar med innspillene som har kommet i det videre arbeidet med å organisere en gjennomgang av regelverket på dette området».

– Kan bearbeide Stortinget

I Fellesforbundet mener man ikke at det er nok å sitte i en referansegruppe, ettersom de opplever at det er de og BNL som er ekspertene på området.

– Regjeringen ønsker et ekspertutvalg, men de fremste ekspertene er de som jobber i bransjen hver dag, sier Krokstad.

Han gjør det klart at om ikke brevet fører til at regjeringen endrer politikk, så har de andre muligheter.

– Hvis vi ikke får gjennomslag må vi prøve å bearbeide Stortinget og se om det er en noe mer positiv holdning blant flertallet der. Det har vi grunn til å anta at det er, sier nestlederen i Fellesforbundet.