Anken behandlet: Lagmannsretten vil løslate Tom Hagen

– Eidsivating lagmannrettt har besluttet å løslate Tom Hagen, sier Hagens forsvarer Svein Holden til NRK.

Kjennelsen fra lagmannsretten får oppsettende virkning, ifølge Holden, siden politiet har anket den til Høyesterett. Det betyr at Hagen blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

FORSVARER: Svein Holden var bistandsadvokat for Tom Hagen inntil 7+-åringen ble siktet. Nå er han forsvarer for milliardæren. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Etter pågripelsen og fengslingsmøtet i tingretten sa Holden at bevisene mot Tom Hagen er tynne, og at det er mange ting som taler mot at han er gjerningsmann.

Uenighet blant dommerne

Lagmannsrettens flertall finner at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke for at siktede skal ha overtrådt straffeloven § 275, jf. § 15, og at han derfor skal løslates.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

En av lagdommerne mente at det samlede bevisbildet gjør at det foreligger skjellig grunn til å mistenke Hagen. Lagdommeren viser til tingrettens kjennelse om varetekt i fire uker og mener tingrettens begrunnelse er dekkende for mindretallets syn.

De to lagdommerne som utgjør flertallet mener bevisene for drap ikke er gode nok:

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap. »

Forrige uke ble drapssiktede Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett bestemte at to uker blir i full isolasjon.

Sammen med sin forsvarer Svein Holden, anket 70-åringen avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett.

NRK fortalte denne uken at politiet måtte få utsatt frist for å levere sitt svar på anken. Dommeren satt først fristen til tirsdag klokken 14, men politiet ba om å utsette denne til onsdag klokken 09.00.

– Jeg tror de har fått noe å tygge på, kommenterte forsvarer Holden.

«Profesjonalitet»

Det har gått ti dager siden Tom Hagen ble pågrepet på vei til jobb. Dagen etter pågripelsen ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Nedre Romerike tingrett mente det var nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis, og at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen.

Det ble vist til klausulerte dokumenter som «viser noe av profesjonaliteten som har vært påkrevd».

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», heter det.

Pågripelsen

Under pågripelsen ble Nordahl Griegs vei i Lørenskog sperret av i begge retninger med blålys, og Hagen ble stanset mens han kjørte bil. Ifølge politiet skjedde pågripelsen uten dramatikk.

PÅGREPET PÅ ÅPEN GATE: Tom Hagen ble pågrepet da han var på vei til jobb i sin sølvgrå Ford Kuga. Foto: Julie Magnussen / Tipser

Hagen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han synes det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sa forsvarer Svein Holden etter pågripelsen.