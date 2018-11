Anita Krohn Traaseth trekkjer seg

– Eg er på femte året på omstillingspost som leiar av Innovasjon Norge. Dermed er tida inne for å overlate roret til andre. Fem år er den tida eg har tilrådd ein toppleiar med store endringsoppgåver bør sitje i same stilling. Og det står eg på, seier Traaseth i ei pressemelding.

Gunnar Bovim er styreleiar i Innovasjon Norge. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Styreleiar i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim, seier at han fekk beskjeden i går kveld, og at det var trist og overraskande.

– Eg hadde håpa å få ha Anita i jobben ei stund til. Samstundes har eg full respekt for valet hennar. Innovasjon Norge har gått gjennom ein omfattande og imponerande restrukturering under hennar leiing, og det arbeidet skal vi sørgje for blir vidareutvikla framover, seier Bovim.

Han viser til at selskapet i 2017 leverte tenester for 7,3 milliardar kroner til norsk næringsliv, ein auke på 24 prosent frå 2014.

– I same periode reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent og betalte tilbake 800 millionar kroner i utbytte og overføringar til eigarane. Dei to siste åra er Innovasjon Norge også kåra til den mest attraktive arbeidsgivaren her i landet, legg Bovim til.