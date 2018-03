Anita Krohn Traaseth fikk advarsel fra Innovasjon Norge-styret

Ifølge Aftenposten kritiserte styret Anita Krohn Traaseth for mangelfull rolleforståelse, manglende evne til å ta kritikk og for problematiske utspill i offentligheten.

Sist søndag ble det kjent at Per Otto Dyb trekker seg som styreleder i Innovasjon Norge med umiddelbar virkning.

Ifølge Aftenposten, som først omtalte saken, skjedde dette fordi han mener styret er overkjørt av næringsministeren i en prosess der Anita Krohn Traaseths stilling som administrerende direktør skal være eneste tema.

En kronikk Traaseth skrev i oktober i fjor skapte ny uro i styret, skriver avisen. To år tidligere fant flere styremedlemmer det uakseptabelt da Traaseth skrev et privat blogginnlegg om det hun kalte en internt drevet svertekampanje mot henne, ifølge avisens kilder.

Anita Krohn Traaseth bekrefter i en kommentar til Aftenposten at styret var kritisk til et blogginnlegg hun skrev i 2015, og ga henne en irettesettelse som hun skriver at hun har innrettet seg etter de siste to årene.

– Etter dette tidspunkt, mars 2016, er jeg dog ikke kjent med at det har vært fremmet kritikk, verken skriftlig eller muntlig, bortsett fra i forbindelse med kronikken om oljeparadokset i Aftenposten 2017, skriver Traaseth.

– Den har skapt uro i styret, men jeg er ikke kjent med at dette på noe tidspunkt skal være et grunnlag for en eventuell avvikling av mitt ansettelsesforhold.