Angriper Støres oljeutspill: – Russisk rulett

Med spisse ører lyttet Solvik-Olsen da Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte på spørsmål under Partilederutspørringen onsdag.

Frp-nestlederen forventet å høre statsministerkandidaten si at Ap selvfølgelig står fast på politikken som legger føringer på letingen etter olje på norsk sokkel.

Istedet sa Støre at det blir ikke store leteoperasjoner på norsk sokkel.

Staten lar oljeselskapene lete etter olje i både modne og umodne områder. Støre siktet til umodne områder, som det heter i oljebransjen. Det er områder hvor infrastrukturen ikke er på plass, og man er usikker på hvordan grunnforholdene er.

– Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser, sa Støre.

Astrid Randen spør ut partilederen om partiprogrammet og du kan stille spørsmål til Jonas Gahr Støre på nrk.no

– Russisk rulett med norsk oljenæring

Støre sa senere til NTB at Ap ikke utelukker konsesjonsrunder for umodne områder. Men Solvik-Olsen mener Støre gir blandede signaler om hvor oljeselskapene får lete etter olje fremover.

– Støres utspill skaper usikkerhet om oljenæringens fremtid. Han ønsker å begrense letevirksomhet, det er det samme som at du ønsker å begrense aktivitetsnivået fremover. Når vi vet at oljenæringens aktivitet er 70 prosent nye investeringer og leting, begynner han å spille russisk rulett med norsk oljenæring og ikke minst norsk økonomi, sier han.

Energipolitisk talsperson Espen Barth Eide i Ap sier til NRK at Støre ikke har lansert ny løyvepolitikk for olje- og gassnæringen.

– Vi mener det vi egentlig har svart. Det vi har sagt, er noe som er sant og som de fleste i bransjen vet, og det er at vi er på vei inn i en ny fase, sier han, og fortsetter:

Energipolitisk talsperson Espen Barth Eide sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jonas har ikke herved sagt at det ikke blir nummererte konsesjoner. Bransjen trenger forutsigbarhet, men må forholde seg til en verden i endring de som alle andre, sier Barth Eide.

– Snakket Støre fra perspektivet til selskapene eller politikeren?

– I denne omgang er det først og fremst en konstatering av det vi hører fra selskapene. Grunnen til at vi sier det, er at debatten om har rast gir inntrykk av at enten er det full stopp i leting nå eller full tut og kjør. Sannheten er mer komplisert, sier Barth Eide, og viser til at Ap vil legge frem en petroleumsmelding for 2020-årene.

Frykter «de mørkerøde»

Solvik-Olsen mener derimot at Støre bevisst veier ordene som Ap-politiker av hensyn til SV og Rødt før eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Tilnærmingen som Støre nå har lagt seg på i innspurten av valgkampen, skaper enorm usikkerhet og tyder på at Ap allerede har klart å forhandle om en regjeringsplattform med de mørkerøde partiene. De har jo krevd en stans i letevirksomheten totalt sett, sier Solvik-Olsen.

Barth Eide avviser at Støre gir uttrykk for forhandlinger på bakrommet.

– Vi har ikke forhandlet med dem, vi vet om hverandres synspunkter, men har ikke hatt forhandlinger om dette. Dette er uttrykk for den forhåpentlig kommende statsministerens erkjennelse av hvor vi står i dag. Det uansvarlige ville vært å ha ambisjoner om å styre Norge og ignorere megatrendene der ute. Dét ville virkelig være å gjøre næringen en bjørnetjeneste, sier Barth Eide.

Frp frykter Ap vil bremse letevirksomheten med SV i regjering. Her er partilederne Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) før TV2s partilederdebatt på Deichman Bjørvika onsdag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB

Selv om Støre presiserte hva han mente i etterkant av partilederutspørringen, stoler Solvik-Olsen ikke på at Ap vil gi olje- og gassbransjen forutsigbarhet i en eventuell rødgrønn regjering.

– Når Støre bruker ord som at han ikke vil utelukke å lete, er det likevel en slags negativ inngang til noe, istedenfor å garantere at selvsagt skal vi sørge for at norsk petroleumsnæring har forutsigbarhet og gode rammebetingelser, sier Frp-nestlederen.