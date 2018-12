Angriper finansministerens nære forhold til steinrike venner

Tidligere i høst avslørte Dagens Næringsliv at finansminister Siv Jensen fikk leie en hytte av milliardær Johan H. Andresen for 40.000 kroner i året. Nå mener opposisjonen at omgangskretsen hennes er et problem.

Jensen erklærte seg i går inhabil i alle saker der Andresen eller Ferd er involvert, på grunn av leieforholdet. Det er andre gang Jensen erklærer seg inhabil.

Fakta om habilitet Ekspandér faktaboks At en person er «inhabil» innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. «Habil» vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.

Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk.

Da hun tok over jobben som finansminister i 2013 erklærte hun seg inhabil i saker der hennes nære venn Christen Sveaas, som i skattelistene er oppgitt med en formue på 1,1 mrd. kroner.

Avviser vennskap

Siv Jensen ønsket ikke å stille til intervju med NRK, men avviser at inhabiliteten er et problem for henne som statsråd.

I et intervju med VG fredag avviser Jensen at hun har noe nært forhold til Stein Erik Hagen eller Johan H. Andresen, men at hun kjenner Sveaas godt.

– Jeg opplever ikke dette som noe stort problem, fordi jeg i veldig liten grad er involvert i enkeltsaker, som gjør at habilitet må vurderes, sier Jensen til avisen.

– Ikke partileder for folk flest

Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik er ikke nådig i kritikken av finansministeren.

– Det denne saken viser, er at Siv Jensen ikke er partileder for folk flest, men for rikfolk flest, sier Tajik lørdag.

Hun tror det må være snakk om en veldig spesiell hytte.

– Det må jo være en veldig spesiell hytte, siden hun har gjort seg selv inhabil i en rekke saker som finansminister. sier Tajik.

Finansminister Siv Jensen får kritikk for omgangskretsen sin. Foto: Francisco Seco / AP

– Avslørende

– Det her er veldig avslørende for hva slags samfunnssjikt som regjeringen står nærmest, og de avslører de tette båndene mellom Regjeringen og landets økonomiske elite, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Kaski mener at hvilke samfunnslag man beveger seg i, påvirker hvordan man forstår samfunnet rundt seg.

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes mener at Jensen bør holde milliardærvennene sine på en armlengdes avstand.

– Siv Jensen må gjerne ha de vennene hun ønsker, men hun bør kanskje holde disse rike vennene på en armlengdes avstand, sier han.