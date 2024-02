Angrepene i Rødehavet: Fraktprisene stiger kraftig og gir økte priser i butikken

Mange containerskip vil ikke seile i Rødehavet på grunn av fare for å bli angrepet av Houthi-militsen.

Dermed må skipene seile en lengre rute rundt Afrika.

Det gjør at kostnadene for å frakte en container fra Shanghai til Europas største havn i Rotterdam har nesten tredoblet seg siden jul, ifølge shippingkonsulentselskapet Dewry:

21. desember 2023 kostet det 1.667 dollar å frakte en container.

25. januar i år hadde prisen steget til 4.984 dollar.

Mange varer som selges i butikkene i Norge, kommer med store containere her til Oslo Havn. Foto: Kristine Urke Johansen / NRK

Vil påvirke kundene

Også varer som skal videre til Norge, skipes med disse containerne fra Asia til Rotterdam.

Økte fraktpriser gjør at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet.

Det merker blant annet Europris som importerer 40 prosent av det de selger i butikken.

Torsdag morgen kom selskapet med rapport for fjerde kvartal, der de blant annet skriver at de forventer at shipping kostnadene vil øke og at det vil påvirke dem.

Europris-sjef Espen Eldal forteller at det også vil få konsekvenser for kundene.

– Kundene må forvente at prisen på enkelte varer i butikken øker. Hvor mye de øker kan variere, sier han.

Eldal forteller også at varene som de importerer kan ta mellom 10-12 dager ekstra å få levert til Norge. Likevel forteller han at det ikke er fare for at noen varer vil bli utsolgt.

I fjorårets siste kvartal ble Europris' resultat før skatt 3 milliarder kroner. Det var i midten av desember at mange skip sluttet å seile i Rødehavet. Derfor har situasjonen i Rødehavet liten innvirkning på tallene Europris la frem i dag.

– Ganske bra for oss

For Norge – som er en av verdens største shippingnasjoner – er imidlertid økte fraktpriser bra og skaper positive ringvirkninger for norsk økonomi.

Det mener investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– Det er mye penger i shipping i øyeblikket. Rederne tjener penger på det, fordi de får betalt per dag noen leier skipet deres, sier han.

– Hvis man ser på Norge samlet sett, er det egentlig ganske bra for oss. Det betyr mye for inntjeningen i shippingnæringen.

– Men kan varene på butikken bli dyrere for oss?

– Ting vil kanskje bli litt dyrere for folk, men det er vanskelig å si hvor mye. Jeg tror ikke det vil ha de store konsekvensene, svarer han.