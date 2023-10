SISTE:

51 drepne i Gaza.

USAs utanriksminister Antony Blinken på veg til Israel.

Den israelske hæren skriv torsdag morgon på Twitter/X at dei har starta eit omfattende angrep på fleire Hamas-mål inne på Gazastripa. Det er meldt om 51 drepne i løpet av éin time, ifølge helsestyresmaktene i Gaza.

Talet på drepne og såra i Israel, Gaza og den okkuperte Vestbreidda er oppe i over 11.000. Det melder FN, som baserer tala på opplysningar frå palestinske helsestyresmakter og offisielle israelske kjelder.

Det er framleis anslått at mellom 100 og 150 sivile er bortførte frå Israel til Gaza. Tre sivile skal ha blitt frigitt seint onsdag kveld.

Bombing i Gaza natt til 12. oktober Du trenger javascript for å se video. Bombing i Gaza natt til 12. oktober

Gaza er isolert

Israel har isolert Gazastripa, blokkert tilgang til vann, mat og bensin, og angriper jevnleg mål.

Forholda blir stadig vanskelegare, og palestinarane har ingen stader å dra. Dei to grenseovergangane til Israel er stengde. Det same er grenseovergangen tli Egypt.

Grunngivinga bak blokaden er at Hamas-soldatane er inne i Gaza. Det same er to millionar sivile og dei israelske gislane.

Sivile inne på Gaza søker ly i mellom anna FN-skular, som melder om at dei snart er tomme for drikkevatn.

FN-sjef Antonio Guteres krev torsdag at folket inne i Gazas må få tilgang til drivstoff, mat og vann.

USA hjelper til

Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» blei sendt mot Israel, for å hjelpe den israelske hæren. Onsdag melder The Wall Street Journal at verdas største krigsskip er kome fram til regionen.

– USA står bak Israel. Vi står bak dei i dag, i morgon, og kvar dag. Vi vil alltid stå, resolutt, imot terrorisme, seier USAs utanriksminister Antony Blinken, som er på veg til Israel.

Det er planlagt at Blinken skal samtale med palestinaranes president Mahmoud Abbas på fredag. Abbas styrer den okkuperte Vestbreidda, medan Hamas styrer Gazastripa.

Ifølge det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu skal Abbas ha snakka med arabiske leiarar på måndag, og sagt at det haster med å stanse «den israelske aggresjonen på Gazastripa».

Onsdag reiste USAs utanriksminister Antony Blinken mot Israel. Foto: Jacquelyn Martin/Pool / Reuters

Kritisk humanitær situasjon

Lege og professor i medisin ved UiO, Erik Fosse, er i Kairo, og prøver å kome seg inn i Gaza. Han seier at det største sjukehuset i Gaza, Shifa-sjukehuset, er tomme for forsyningar:

– Dei manglar straumforsyning, som er det verste. Det gjer at sjukehus etterkvart stoppar opp.

Lege Erik Fosse er i Egypt, og prøvar å kome seg inn i Gaza. Foto: Remi Sagen / NRK

Fosse og lege Mads Gilbert har arbeidd i palestinske område i mange år, og er engasjerte i saka:

– Gaza er mykje verre enn noko av det eg og Mads har opplevd tidlegare, seier Fosse.

Han trur at folk vil døy av skader dei ellers ikkje ville døydd av, fordi dei ikkje har tilgang til behandling.

Etterkvart trur Fosse dette vil utvikle seg til å bli ei humanitær krise, der folk vil døy av mangel på vann og mat. Han er særleg uroa over at befolkninga er så ung, halvparten er barn.

Folk sørger utanfor Shifa-sjukehuset laurdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Stengd grense til Egypt

Tysdag morgon råda talsperson for det israelske forsvaret, Richard Hecht, folk om å reise ut av Gaza via grenseovergangen mot Egypt.

Mange turde ikkje å reise ut, i frykt for bombeangrep, medan dei som var nærme, pakka koffertane og reiste mot Rafah.

Men like etter kom det meldingar om angrep nær grenseovergangen. I løpet av eit døgn blei det meldt om tre angrep, ifølge nyheitsbyrået AFP.

– Problemet no er at Israel har bomba grensa inn til Egypt. Ingen kjem seg over han, seier Fosse ved UiO.

Biletet viser ein eksplosjon ved grensebyen Rafah tysdag. Foto: Hatem Ali / AP

Bakkeinvasjon venter

Israel har samla om kring 300.000 soldatar ved grensa til Gaza, og det er venta ein bakkeinvasjon i nær framtid.

Talsperson for den israelske hæren Jonathan Concrius seier torsdag morgon at ein bakkeoperasjon kan starte når forholda ligg til rette for det.

I tillegg har hæren delt ut våpen, hjelmar og jakker til sivile, israelske innbyggarar som bur rundt Gazastripa. I første omgang skal 4000 rifler ha blitt delte ut, som vil bli supplert med 6000 til på eit seinare tidspunkt.

Den arabiske ligaen ber om stans

Den arabiske ligaen ber Israel stanse luftangrepa på Gazastripa og fordømmer vald mot sivile på begge sider.

Utanriksministrane i ligaen heldt eit krisemøte i Kairo i går. Dei åtvara mot katastrofale humanitære og sikkerheitsmessige konsekvensar.

Landa fordømmer vald mot sivile på begge sider og seier det må forhandlast mellom dei palestinske sjølvstyremyndigheitene og Israel.