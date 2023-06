Anders Tvegård blir NRKs nye USA-korrespondent

Den påtroppende USA-korrespondenten Anders Tvegård mener korrespondentstillingen er den mest spennende jobben man kan få i NRK. Han viser blant annet til det kommende presidentvalget og store skifter i Latin-Amerika.

Kjent farvann

USA er ikke et ukjent territorium for Tvegård. Fra 2010 til 2014 var han korrespondent og siden den gang har han vært tilbake flere ganger.

Tvegård jobber ofte alene, her intervjuer han Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nå gleder han seg til igjen å komme tett på kontinentet som «stadig skifter ansikt».

– Det holder ikke å sitte hjemme å lese nettartikler, man må være i USA, få det under huden. Du må bruke alle de journalistiske sansene.

Han mener det er et privilegium å få dra, men legger vekt på at han ikke gjør jobben alene.

Tvegård viser til kollegaene i NRK og betegner det som en utvidet familie. I tillegg er han takknemlig for familien hjemme.

– Jeg er takknemlig for at de justerer sine liv for at jeg får en slik opplevelse.

– Jeg er både glad, takknemlig og ydmyk. Og ikke minst spent. Etter 25 år i NRK, er det inspirerende å se at toget ikke har gått, sier han.

– Solid

– Anders Tvegård er en veldig solid utenriksjournalist med masse erfaring.

Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og viser til Tvegårds dype og brede forståelse for USA og amerikansk politikk.

Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Han har tidligere vært USA- korrespondent og hatt mange og lange opphold der. Den erfaringen kommer til å bli veldig viktig når USA går inn i et skjebnevalg.

Mikkelsen nevner flere viktige hendelser i tiden som kommer, både den republikanske nominasjonen, rettssakene mot Trump og valget av president i 2024.