Den svenske statsepidemiologen seier til svensk TV4 at det finst svært få tilfelle der nokon har blitt smitta to gonger. Tegnell kallar utspelet frå WHO for merkverdig.

– Eg har sett på fråsegna til WHO, og eg meiner det er ei grov overtolking. Det er vagt. Vi kan ikkje vite dette sikkert, men alle ekspertar er samde om at ein får ein viss immunitet, seier han.

– Nokre få unntak

Han får støtte frå Jan Albert, professor i smittevern ved Karolinska institutet i Stockholm. Han seier at alle virussjukdomar, med nokre få unntak, gir ein større eller mindre grad av immunitet, og han meiner det er rimeleg å tru at dette gjeld også for koronaviruset.

– Det ville ha vore ekstremt rart om ein ikkje blir immun etter å ha blitt smitta av denne sjukdomen. Men ingen veit kor lenge immunitets-perioden vil vare, seier Albert til den svenske avisa Aftonbladet .

Det var i går kveld norsk tid at WHO sende ut åtvaringa om at det ikkje finst bevis for at dei som blir smitta av koronaviruset, blir immune mot viruset.

– Eg synest dette er merkeleg. Mangel på bevis betyr ikkje at det motsette er rett, seier smitteeksperten. Han meiner viruset kan seg ta inn igjen i kroppen på ein tidlegare smitta person, men at vedkomande ikkje blir sjuk.

– Neppe smittefarleg

Jan Albert trur det er liten sjanse for at denne personen kan vere smittefarleg for andre.

Dei siste offisielle tala frå Sverige viser at 13.822 menneske er smitta av koronaviruset, og at 1511 er døde. Det er rapportert inn 111 nye dødsfall som følgje av viruset i løpet av det siste døgnet.

1054 menneske har vore innlagde eller er innlagde på intensivavdeling.

Både Anders Tegnell og andre svenske ekspertar meiner utviklinga no går rette vegen i landet, at kurva er i ferd med å flate ut eller gå nedover. Tidlegare statsepidemiolog Johan Giesecke seier til SVT at han er overtydd om at denne trenden vil halde fram.

– Sjølv om vi skulle sjå nokre små hopp opp eller ned, så er eg sikkert på at kurva er på veg nedover, seier han.