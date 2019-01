Rådet fra den tidligere statsministeren om å hvordan man skaper en god og avslappet stemning, kommer samtidig som partifelle og avholdsmann Kjell Ingolf Ropstad skal finne tonen sammen med de andre partilederne på Granavollen.

Flere tidligere toppolitikere er enige i at en positiv atmosfære er avgjørende for å lykkes.

– Sjokolade må stå på bordet, sier Per Sandberg, tidligere nestleder i Frp.

– Gråting og trusler nytter ikke, advarer Bård Vegar Solhjell, tidligere nestleder i SV.

– Man må legge igjen spissformuleringene utenfor, er Kristin Clemets (H) beste tips.

– En drink foran peisen om kvelden, anbefaler KrF-høvdingen.

Fallgruver

Den tidligere statsministeren har vært involvert i fire regjeringsforhandlinger. Hans råd til partiets sjefforhandler Kjell Ingolf Ropstad er å legge vekt på det sosiale, særlig når forhandlingene når et kritisk punkt etter noen dager, når ting ser ut til å låse seg.

– Da er de uformelle samværene veldig viktig, ikke bare selve møtene. Ikke minst kveldskosen, og peiskosen, når de kanskje tar seg en drink og skaper relasjoner, som kommer til nytte dagen etter.

Oppstår en boble

Bondevik sier at det tette samværet som oppstår under slike forhandlinger, også innebærer en fare.

– Det er en fare at man blir sittende i en boble, der man inngår kompromisser som der og da synes greie. Men som når man så skal tilbake til partiet og en større referansegruppe etterpå, så kan man møte kraftig motbør og få kritikk.

Han peker på at den kritikken ofte kommer fra to kanter. Fra forhandlingsmotparter får man høre at man er for steil og ikke gir seg. Når man så inngår kompromiss og tar resultatet tilbake til partiet, får man høre at dette er altfor dårlig og for veikt.

– Den spriken tror jeg kanskje at også dagens forhandlingsleder kan få oppleve, sier han.

Faren ved kompromisser

Kristin Clemet er enig i at ulne kompromisser er vanskeligere å forsvare i ettertid enn det kun kaller «blanke seire».

– Særlig Frp har satset på strategien at det er bedre å få noen klare gjennomslag og så innrømme at partiet har tapt på andre områder.

Bondevik sier at dette var tidligere statsminister Jan P. Syse (H) en klar talsmann for.

– Syse mente det var mye bedre å la et parti få full seier i én sak og fullt tap i en annen sak, enn at alle var passe misfornøyde. Det å lage slike pakker er en annen måte å inngå kompromiss på.

I forhandlingene er det særlig viktig for de minste partiene at den politiske plattformen blir gjennomarbeidet og gir svar på de aller fleste spørsmålene, understreker den tidligere KrF-lederen.

– Når hverdagen kommer, er det den politiske tyngdekraften som gjelder. Høyre og Fremskrittspartiet vil få fleste departementer. Da er det desto viktigere for de små partiene å ha sikret seg gjennomslag også på områder hvor de ikke har direkte innflytelse i regjeringsarbeidet.

Lett å bli lurt

Bård Vegar Solhjell er enig i at forberedelser og detaljkunnskap er utrolig viktig når man er nykommer.

– Det er ikke nok å kunne sakene på et overfladisk nivå. Man må kunne detaljene og kjenne sakene helt til bunns. Her er forberedelser er helt avgjørende.

Han nevner et eksempel på at SV gikk i baret da partiet forhandlet om å bli en del av den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg, der han ble kunnskapsminister.

– Vi trodde vi hadde fått gjennomslag for å utvide studiefinansieringen fra 10 til 11 måneder. Men så viste det seg at vi ikke hadde sett nøye nok på formuleringene, for resultatet var at studentene fikk det samme, bare at utbetalingene ble fordelt på 11 og ikke 10 måneder. Det tæret på tilliten.

Han tror informasjonsovertaket som de sittende regjeringspartiene har, vil være krevende for KrF.

– Tilliten er gjenopprettet

Per Sandberg er enig i at de som allerede er med i regjeringen har kunnskapsfordeler. Men han sier at det er en åpen tone og at alt av notater deles underveis.

Tilliten mellom KrF og Frp fikk seg en knekk i høst etter bråket rundt taxfreekvoten i statsbudsjettet. Da sa finansminister Siv Jensen at hun sleit med å stole på KrF.

Den mistroen mener Sandberg nå er borte.

– Det aller viktigste i det lukkede forhandlingsrommet de fire nå sitter, er tilliten dem imellom. Den er jeg sikker på at er til stede nå, sier Sandberg.

