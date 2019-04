Analytikere: Derfor vil flyprisene øke nå

371 Boeing-fly er ute av drift på verdensbasis etter to katastrofale flystyrter i løpet av et halvt år. Boeing har også stoppet leveringen av nye fly som skulle på markedet til sommersesongen.

Billigselskapet Ryanair er ett av selskapene som hadde MAX-fly i bestilling da luftfartsmyndighetene verden over satte flyene på bakken.

Norwegian har 18 MAX-fly som nå er parkert, men konsekvensen er størst hos de store amerikanske selskapene.

Færre flygninger hos lavprisselskapene betyr mindre konkurranse.

– Det er alltid flere som flyr om sommeren, og i år er det færre fly tilgjengelig siden Boeing 737 MAX 8 og 9 er satt på bakken. Dermed blir nok prisene noe høyere, kanskje særlig transatlantisk, enn de ellers ville vært, sier luftfartsekspert og førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen til NRK.

Store selskaper kansellerer

ANALYTIKER: førsteamanuensis Espen Andersen på BI Oslo. Foto: BI / Even Hye Tytlandsvik Barka

Usikkerheten om når MAX-flyene kommer tilbake i drift har ført til at flyselskaper har kansellert hundrevis av daglige flyreiser helt inn i august. Dette gjelder blant annet Southwest Airlines og American Airlines.

Sistnevnte kunngjorde søndag at 115 flygninger er innstilt daglig fram til 19. august på grunn av MAX-flyene.

United Airlines har kansellert flygninger fram til starten av juli.

– Jeg tror absolutt dette kan medføre høyere priser fram mot den travle sommerperioden. sier flyanalytiker Helane Becker til CNN.

– Alle selskapene har noen ekstra fly til enhver tid. Men på sommeren er systemet presset, sier analytiker Philip Baggaley hos Standard & Poor's.

Espen Andersen tror konsekvensene blir mindre innad i Europa.

– Innen Europa kan man sette inn mange andre fly (eldre 737, for eksempel, som kan flys med samme sertifisering) slik at der blir det mindre forskjell, sier Andersen til NRK.

MANGE FLY PÅ BAKKEN: Southwest Airlines Boeing 737 MAX-fly parkert i Victorville, California Foto: Mark Ralston / AFP

Flere grunner

I tillegg til MAX-flyene er det flere årsaker som gjør at prisene kan stige, mener analytikerne.

I USA fører en sterk amerikansk økonomi og lav arbeidsledighet til økt etterspørselen etter reiser. I tillegg er drivstoffprisene høye. Det fører til at selskapene kutter tilbudet, ettersom enkelte flyruter ikke lenger blir lønnsomme.

Drivstoffprisen er nå 20 prosent høyere enn for et år siden, skriver CNN. Og det forventes å stige ytterligere de neste tre månedene.

Lurer du på hva prisutviklingen betyr for deg som forbruker, er løsningen som før.

– Det lønner seg alltid å kjøpe tidlig, eller (restplasser) svært sent, sier Andersen.

Tror på løsning i løpet av sommeren

Det er fortsatt uklart når MAX-flyene kan komme på vingene igjen. Flyene er blitt en hodepine for Boeing.

Boeing 737 MAX 8-saken Ekspandér faktaboks Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX 8 i drift i verden. Over 5.000 er i bestilling.

I oktober mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

Søndag 10. mars styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 ombord omkom. Årsaken til ulykken etterforskes, og de svarte boksene skal sendes til Frankrike for analyse.

Mandag beordret Kina at alle flyene settes på bakken. 96 av Max 8-flyene som er operative i dag, driftes av kinesiske flyselskaper.

Samme kveld opplyser Boeing at de vil oppdatere programvare som skal motvirke at flyet steiler. Både det amerikanske selskapet og USAs luftfartsmyndigheter framholder at flyet er trygt.

Tirsdag beslutter Australia og flere asiatiske land å midlertidig stenge luftrommet for flyet. EU og en lang rekke andre land følger etter.

Flere enkeltselskaper setter sine fly på bakken, inkludert Norwegian, som har 18 i drift og mange flere i bestilling.

Onsdag kunngjør først Canada, deretter USA, at alle 737 MAX 8 og den større versjonen MAX 9 settes på bakken inntil videre. Bakgrunnen er nye bevis fra ulykkesstedet i Etiopia, samt nye analyser fra satellitter som skal vise en mulig, men ikke bekreftet likhet mellom de to ulykkene.

Få minutter senere anbefaler Boeing at alle fly av typen 737 MAX 8 settes på bakken over hele verden.

Mens amerikanske selskaper har tatt flyene ut av rutene sine til juli-august, har ikke Norwegian noen slik tidsbegrensning.

Selskapet har ingen formening om når MAX-flyene kan komme opp igjen.

– Vi har hatt veldig få kanselleringer knyttet til at våre MAX-fly står på bakken, og leier inn ekstra kapasitet for at alle reisende ska komme dit de skal ifølge planen. Vi har tatt hånd om alle reisende som er berørt og fortsetter å gjøre det.

– Når det gjelder MAX-flyene, er det opp til luftfartsmyndighetene og Boeing når flyet kan tas i drift igjen, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Styreformann og konsernsjef Doug Parker i American Airlines sa i en pressemelding søndag at han var «svært overbevist» om at MAX-flyene vil få tilbake lisensen igjen innen 19. august.

Gode nyheter i fersk rapport

Totalt omkom 346 mennesker i de to ulykkene. Den norske Røde Kors-arbeideren Karoline Aadland (28) var blant de omkomne i Etiopia.

Den foreløpige rapporten viser likhetstrekk relatert til anti-steile-systemet MCAS både i ulykken med Lion Air i Indonesia i oktober og ulykken med Ethiopian Airlines i mars.

Boeing har nå gjennomført rundt 100 tester av en programvareoppdatering i 737 MAX-modellene.

En rapport fra luftfartsmyndighetene i USA (FAA) tirsdag beskriver den nye oppgraderingen som «operasjonelt egnet».

Rapporten som er laget av piloter, ingeniører og flyeksperter, anbefaler i tillegg til programvaren at pilotene får datatrening med MCAS-systemet.