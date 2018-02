Analytiker: Statoil kommer til å tjene rekordmye

Omdal spår at når det renner rekordmye penger inn i Statoil-kassa, så vil også børsverdien bli rekordhøy.

– Utbyttene vil øke og aksjekursen vil komme til historisk høye nivåer, spår Omdal.

Statoilaksjen hadde i 12-tiden i dag steget rundt 4 prosent, men Omdal tror den skal stige 30–40 prosent til.

Les også: Statoil med resultathopp

Lønnsomt under 15 dollar fatet

Statoil-sjef Eldar Sætre var svært fornøyd med resultatet som viser at Statoil tjener mye penger med en oljepris på knapt 70 dollar fatet, langt under nivået rundt 100 dollar fatet man så for knapt fire år siden. Årsaken er kraftige kostnadskutt.

– Johan Sverdrup fase 1 er nå lønnsomt med oljepriser under 15 dollar fatet, fortalte han presse og analytikere i London i dag morges.

Prislappen for kjempeutbyggingen er nå presset ned i 88 milliarder kroner.

Samtidig lovet Sætre å holde kostnadene i sjakk de neste tre årene.

– Kostnadene per produsert enhet skal være de samme i 2020 som i dag, sa han.

Penger i statskassa

– Statoil kommer til å bidra betydelig på skatt, opp mot 80 milliarder kroner. Og i tillegg får jo Staten to tredjedeler av utbyttet, sa Sætre.

Samlet spår han at oljeinntektene til Staten kommer til å øke kraftig og lande mellom 230 og 240 milliarder kroner i år hvis oljeprisen holder seg på dagens nivå rundt 70 dollar fatet.

I så fall kan oljeinntektene igjen bli høyere enn oljepengeforbruket. Stikk i strid med hva regjeringen selv har spådd i årets budsjett.