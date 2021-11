Analysebyrå: Regjeringens kutt i elavgiften utgjør 3 prosent på strømregningen

Regjeringen foreslår kutt i elavgiften for å dempe utslaget av de høye srømprisene.

Det kom fram da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Den avtroppende Solberg-regjeringen foreslo kutt i avgiften på 9 prosent (1,5 øre på kWh) gjennom hele året.

Støre-regjeringen foreslår i tillegg ytterligere kutt i januar, februar og mars. I disse månene vil de kutte elavgiften med 48 prosent (8 øre per kWh).

Dette betyr det for strømregningen

Nyhets- og analysebyrået Europower har regnet på hvor mye det utgjør på strømregningen for en gjennomsnittshusholdning med et forbruk på 20.000 kWh.

Ifølge Europower kuttes 3 prosent av strømregningen i løpet av ett år.

I vintermånedene med rabatt blir prosenten høyere.

– Gitt et årlig forbruk på 20.000 kWh, sparer en vanlig strømkunde 858 kroner, sier Haakon Barstad, journalist i Europower.

I regnestykket til Barstad, som baserer seg på prisen i Sør-Norge, ender sluttregningen på 28.497 kroner.

(Se premissene for utregningen i faktaboksen).

Grafikken nedenfor viser regnestykket med årets priser.

Elavgiften er en del av den totale strømregningen. Som vist nedenfor blir elavgiften nesten halvert i tre måneder.

Se grafikk for hele året nederst i artikkelen.

Premisser for utregningen Ekspandér faktaboks Strømregningen vil variere fra kunde til kunde ut i fra forbruk, strømavtale og nettleie. Europower har valgt mest mulig standardløsninger for å kunne regne på besparelsen. Det er prisene for Sør-Norge som er brukt. Midt-Norge og Nord-Norge har mye lavere strømpriser. Årlig forbruk er satt til 20.000 kWh. Fordeling per måned er satt ut i fra en tabell i budsjettproposisjonen. For nettleien har Europower brukt satsene til landets største nettselskap (Elvia). Nettleie har ikke noe med strømpris/elavgift å gjøre, men nettleien er jo en del av den totale strømregningen og er derfor tatt med regnestykket. Europower har satt 5 øre/kWh i påslag. Ikke spesielt billig, men tilsvarer det mange har i sine avtaler. Kilde: Europower.

Dem med høyest forbruk sparer mest

Vedum sier dette skal være en varig ordning.

– Regjeringen har vært tydelige på at vi ønsker å kutte i avgifter, og elavgiften spesielt. Hurdalsplattformen er for fire år, men så vedtas skatte- og avgiftsopplegget hvert år. Men målet for Ap og Sp er at man skal ha lavere avgift på strøm enn man hadde under Høyre-regjeringen, sier Vedum til NRK.

Tall fra SSB (de nyeste er riktignok fra 2012) viser at jo høyere inntekt du har, jo høyere er energiforbruket.

– Er det god fordelingspolitikk? De som har størst hus og er rikest vil jo spare mest?

– Det er ikke sånn at alle som har et stort hus er rike. Det er vanlig å bo i enebolig rundt omkring i Norge. Mange eneboliger kan være eldre, og kan ha behov for strøm. Det blir fort et Oslo-perspektiv at bare man bor i hus, så er man rik. Men sånn er det heller ikke i Oslo. Strømavgifter rammer alle, og selvfølgelig hardest dem som har minst å betale med, svarer Vedum.