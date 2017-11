På en pressekonferanse tirsdag sier justisminister Per-Willy Amundsen at departementet skal se nærmere på sikkerhetsloven. Det skjer etter at PST henla Nødnett-saken fordi lovverket var for uklart.

– Nødnettsaken viser at det har vært mangel på risikovurdering og kunnskap om sikkerhet og sårbarhet hos aktørene, sier Amundsen.

Han mener det må bli strengere kontroll på tjenesteutsetting av kritisk infrastruktur til utlandet.

– Økt bevissthet, ikke regler

Amundsen mener at det er behov for økt bevissthet om digital sikkerhet. Han sier at dette må skje i de enkelte virksomhetene.

– Hvis man velger å ta i bruk tjenesteutsetting, må det være gode kontrakter og rutiner, sier han.

– Den fysiske sikkerheten blir sørget for, men det er noe med tenkmåten i den digitale verden som vi må ta inn over oss. Jeg tror ikke det er flere regler som må til. Mye av dette handler om bevissthet og at man tar ansvar på ledernivå, sier Amundsen videre.

NRK avslørte sikkerhetsbrudd

Forrige uke var første del av granskingen av Nødnett-saken klar. Konklusjonen var at underleverandøren Broadnet brøt e-kom-loven da de ga IT-arbeidere i India tilgang til deler av IT-systemene til Nødnettet.

Broadnet må nå belage seg på å betale det offentlige bøter av ukjent størrelse for brudd på e-kom-loven. Dagens sikkerhetslov er ment å være forebyggende og gir ikke åpning for straffeforfølgelse.

NRK avslørte i februar at deler av IT-systemet til Nødnettet ble driftet fra India i hele 14 måneder, i strid med sikkerhetsloven.

Nødnett er regnet for være kritisk infrastruktur og er såkalt «skjermingsverdig objekt».

Ifølge Sikkerhetsloven skal Nødnett driftes fra Norge. Politi, brannvesen, sykehusene, ambulansetjenestene og kommunene er blant dem som er avhengig av at Nødnett fungerer.

– Brudd på sikkerhetsloven i Nødnett-saken er sterkt beklagelig, sier Amundsen, som varsler at departementet nå vil se nærmere på sikkerhetsloven.

LOVBRUDD: Justisminister Per- Willy Amundsen legger frem en ugradert rapport om Nødnett-saken. Det er flere brudd på Sikkerhetsloven. Foto: Torstein Bøe / NPK

Lang gransking

Siden februar har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobbet med å endevende IT-systemet til Nødnett.

De har gransket hvilke arbeidsoppgaver som driftes hos ulike underleverandører i Norge, og hva som har vært driftet fra India.

Granskingen blir beskrevet som et krevende arbeid, med mye dokumentasjon, komplisert teknologi og mange intervjuer med et vell av personer i ulike organisasjoner.

PST har også etterforsket Nødnett-saken, men henla saken til tross for at de fant flere brudd på sikkerhetsloven.

– For at vi skal kunne straffe denne type brudd på Sikkerhetsloven, må loven være tydelig. Det er den ikke i dag, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.