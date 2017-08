I Dagsnytt 18-studio mandag forsvarte justisministeren politiets opptreden lørdag, da de lot nazimarsjen gå uten å gripe inn – selv om «Den nordiske motstandsbevegelsen» ikke hadde søkt om lov til å demonstrere.

Hør hele debatten nederst i artikkelen.

– Får gysninger

– Jeg får i likhet med alle andre gysninger nedover ryggen når jeg ser nynazister gå i norske gater. Jeg har særdeles stor forståelse for at folk reagerer, sa Amundsen.

Han ville ikke kritisere politiet for at de lot opptoget gå, og understreket at politiets oppgave nummer én er å ivareta lov og orden.

– Jeg har tillit til at politiet gjorde en riktig vurdering, gitt de forutsetninger de hadde. Det er ikke en politisk oppgave å overprøve politifaglige vurderinger, sa Amundsen.

Dette fikk SVs førstekandidat i Agder, Mali Steiro Tronsmoen, til å reagere. Hun mener politiet ikke gjorde jobben sin.

– Dette er en organisasjon som har stått bak bombeangrep og to drap på politiske motstandere. En ekstremt voldelig bevegelse som politiet burde ha stanset før de kom til Sommer-Norges paradegate, sa hun.

Fryktet gateslagsmål

Fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll, sa at politiet ønsket å stanse demonstrasjonen, men ikke med makt.

Han forklarte at da politiet ikke kom i dialog med dem før marsjen, på «en mild måte», valgte de å la den gå.

– Vi vurderte det slik at dersom vi hadde grepet inn med makt, kunne vi risikert gateslagsmål.

Tronsmoen mener dette ikke holder. Hun sier nynazistene spyttet på innvandrere, kom med ukvemsord og dyttet folk til side.

– At politiet ikke grep inn, er skammelig, utbrøt hun.

Tronsmoen er også kritisk til at politiet ikke ba om bistand fra 300 politifolk som sto klar i Østfold.

Sundvoll sa det var riktig at Agder-politiet fikk tilbud om bistand fra Østfold, men at de «valgte å ikke be om det».

På spørsmål om hvorfor politiet stanset to motdemonstranter – den ene ble lagt i håndjern, og den andre bortvist – sa Sundvoll at politiet fryktet at situasjonen skulle eskalere.

Ikke ulovlig demo

Anine Kierulf, jurist på Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, sier at politiet her sto i en vanskelig situasjon.

– Det at to motdemonstranter ble fjernet, kan oppleves som urettferdig. De fikk ikke ytre seg. Men politiet må få avgjøre hva som er best i øyeblikket, sa hun.

Kierulf sa også at det ikke er riktig at demonstrasjonen var ulovlig fordi den ikke var meldt eller omsøkt.

– Ytringsfriheten og forsamlingsfrihet er i utgangspunktet sikret i grunnloven. Meldeplikten til politiet er der for å ivareta sikkerheten, sa hun.

På Twitter høstet Dagsnytt 18-debatten mange kommentarer:

