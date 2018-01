Amundsen: – Jeg har gjort ting som ikke var gode nok

Søndag kveld valgte Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, å trekke seg fra stillingen. Han sier han gjorde det for å løse opp i en «fastlåst situasjon» mellom ham og partisekretær Kjersti Stenseng.

I Dagsrevyen mandag legger han ned stridsøksen.

– Måten jeg kunne løse denne situasjonen på, var å gå av. Det var ikke tilfeldig at jeg gjorde det før landsstyremøtet, som har vært et viktig møte, sier Amundsen.

Angrer på å ha brukt advokat mot NRK

Amundsen har fått kritikk for strategien under valget, og han erkjenner nå at han gjorde flere feil.

– Jeg har fått kritikk, og innrømmer glatt at de har rett i noe. Jeg har gjort ting som ikke var gode nok. I valgkampen var jeg her i NRK med advokat, og det ble omstridt. I ettertid ser jeg at det burde jeg ikke gjort. Det er helt åpenbart.

Situasjonen han viser til er at Arbeiderpartiet leide inn advokat Christian Reusch for å stanse NRKs sak om Ap-leder Jonas Gahr Støres bruk av vennetjenester i forbindelse med et eiendomssalg i sommer.

Amundsen mener derimot at han har gjort en god jobb i varslersakene.

– Måten vi håndterte det på i en vanskelig situasjon, er jeg ganske stolt av. Det ville jeg gjort om igjen, sier Amundsen.

HELE INTERVJUET: Se hele intervjuet med Hans Kristian Amundsen i Dagsrevyen her.

Kunne ikke være i møter sammen

Striden med partisekretær Kjersti Stenseng ble til slutt det som gjorde at Amundsen gikk av. Han beskriver situasjonen slik i en kronikk som først ble publisert av Nordlys, senere av NRK Ytring:

«Analysen er enkel: det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene.»

Kjersti Stenseng svarte i dag slik på spørsmål fra NRK om hva som var grunnen til at de to ikke kunne være på de samme møtene:

– Det ser jeg står i mediene, det har jeg aldri sagt og jeg kommer ikke til å kommentere det.

– Er det feil?

– Hvilke møter vi har vært på eller ikke vært på, vil jeg ikke kommentere i media.

– Men kunne du være i samme møte som Amundsen?

– Hvilke eventuelle konflikter og diskusjoner det har vært rundt partikontoret og stortingsgruppa, som jeg ser media skriver om, det har jeg ikke tenkt til å kommentere, sa Stenseng.

Måtte gå av

Amundsen sier mandag at det var en fastlåst situasjon, og at han ikke hadde noe annet valg enn å gå av.

– Jeg tenkte at måten å løse det på var at jeg gikk av. Kjersti Stenseng er valgt av landsmøtet, og selvfølgelig skal hun sitte. Hun skal gjøre den viktige jobben sin. At jeg gikk av, var et lite, men viktig bidrag for at vi skal komme videre som parti, sier Amundsen.

ANSTRENGT FORHOLD: Partisekretær Kjersti Stenseng nøler lenge før hun svarer på om hun er venn med Hans Kristian Amundsen.

Støre støtter avgangen

Jonas Gahr Støre støtter Amundsens beslutning.

– Jeg tror det var en klok avgjørelse. Det var en fastlåst situasjon, og det kan ikke partiet ha. Landsstyrevalgte partisekretær har et stort ansvar for hele partiorganisasjonen, og den som jobber som sekretariatsleder på Stortinget gjør en viktig jobb der, men konklusjonen var riktig, sier partilederen dagen etter at Amundsen sa takk for seg.

– Betyr det at du har rådet ham til eller bedt ham om å gå av?

– Jeg tror det var en klok avgjørelse. Han tok beslutningen selv, men vi hadde snakket om det. Alle er klar over at et parti som skal fungere i mange ledd må ha godt samarbeid mellom de viktige postene. Når det ikke var slik måtte vi rydde opp, og det gjorde vi i går, sier Støre.