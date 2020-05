Allerede 17. april ble Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget enige om en avtale som innebærer en rekke endringer i bioteknologiloven, presentert som «Bioteknologiforliket 2020», inkludert at det fra 1. juli skal tillates assistert befruktning for enslige.

Til Nordlys sier imidlertid Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen at han vil benytte muligheten til å stemme mot eget parti når Stortinget skal ta stilling til endringene tirsdag.

Årsaken er punktet om assistert befruktning for enslige.

– Jeg mener det sender feil signal om hvordan vi skal innrette våre familier. Det er bredt anerkjent at det beste utgangspunktet for et barn er å vokse opp med en mor og en far, sier Amundsen.

Han sier det også handler om mannsrollen.

– Vi er mange menn som ønsker å spille en aktiv rolle i barnas liv. Når man tillater assistert befruktning for enslige blir det et signal om at far er uviktig. Da handler det også om at radikal feminisme slår gjennom, mener Amundsen.

Får støtte av Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde varsler at han vil stemme mot assistert befruktning til enslige. Foto: Siv Sandvik / NRK

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har stått i spissen for liberaliseringen av bioteknologiloven og beskrevet saken som en stor seier for partiet.

Samtidig har partifeller som Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde signalisert skepsis. Tybring-Gjedde skriver i en SMS til NRK at han også kommer til å stemme mot assistert befruktning til enslige.

– Jeg tror dette blir en thriller helt fram til mål, sier Per-Willy Amundsen til Nordlys.

Frp, Ap og SV har et lite flertall om alle representanter stemmer for forslagene til endring i bioteknologiloven, men det skal ikke mye til for å snu resultatet.

Amundsen sier til Nordlys at han støtter andre av de foreslåtte lovendringene, som tidlig ultralyd og utvidede blodprøver. Dette er punkter der KrF har drevet en betydelig kampanje for å påvirke representanter den siste tiden.

Foreslåtte endringer i bioteknologiloven Ekspandér faktaboks Dette er blant endringene i bioteknologiloven som Frp, Ap og SV er enige om: * Eggdonasjon skal bli tillatt * Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige * Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. * 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag. * Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. * De tre partiene inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget. * KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. (NTB)

Åpner for å stemme mot egen regjering

Mandag formiddag melder også Dagbladet at Venstres Ketil Kjenseth vurderer å stemme mot egen regjering under morgendagens avstemning på Stortinget. Avisa skriver at Kjenseths stemme kan bli avgjørende for enkelte endringer.

Kjenseth sier til avisa at han har varslet partiets stortingsgruppe om at saken er krevende for ham.

Venstres Ketil Kjenseth sier til Dagbladet at som medlem i helse- og omsorgskomiteen har kjempet for gjennomslag for forslagene til endringer i bioteknologiloven i flere år. Han sier spørsmålet om å hente ut flyktninger fra Moria-leiren i Hellas, også kan påvirke vurderingen hans. Foto: Liv Aarberg

– Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen til Dagbladet at partiet stiller med full gruppe og stemmer i samsvar med regjeringserklæringen.

Kjenseth påpeker at han ikke har bestemt seg ennå, men sier at han skal se på forlagene til votering som skal leveres før klokken 10 i morgen.

Mener KrF nærmest holder «gisler»

Mandag ettermiddag skriver også Høyres Kristian Tonning Riise på Facebook at han er kritisk til «spillet» som foregår nå.

I kommentarfeltet skriver Riise at det fremgår av statusen at han «sterkt vurderer» å stemme for liberalisering av ny biotekonologiov.

Riise skriver også at han reagerer på at KrF «nærmest forventer at de kan holde regjeringspartiene – der et flertall er for liberalisering av bioteknologiloven – som «gisler» (...)».

Høyres stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise sier at han vurderer sterkt å stemme for liberalisering av biotekonologiloven. Foto: Hamar Høyre

Riise påpeker at han er for eggdonasjon og tidlig utltralyd. Han mener det er litt absurd at de som er for liberalisering av bioteknologiloven skal stemme mot sin egen samvittighet av hensyn til KrF.

«(...) og potensielt dermed kan måtte oppleve at flertallet vipper andre veien, fordi fristilte representanter i Frp har fulgt den instendige oppfordringen fra nettopp KrF om å følge den samvittigheten de ikke ønsker at vi som er uenige med dem skal få følge», skriver Riise, og avslutter:

«Det må jeg innrømme at jeg har store problemer med.»

Fikk gjennomslag for full sal

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK i forrige uke at han ville kreve full sal i håp om å vippe flertallet i egen retning.

Under koronaepidemien har eldre stortingsrepresentanter med underliggende sykdommer sluppet å møte i Stortinget. Partiene har vært enige om at bare 87 av de 169 representantene til enhver tid skal være til stede ved votering – i samme styrkeforhold som ved full sal.

Fredag fikk imidlertid KrF gjennomslag for at salen skal være full under avstemningen i morgen. Partiet er sterkt mot flere av endringene i bioteknologiloven som Ap, Frp og SV er blitt enige om.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier det har blitt gjort en grundig vurdering av ulike alternativer, som å votere puljevis eller votere på ulike steder. Slike løsninger vil imidlertid ta svært lang tid, ifølge Trøen.

De tre opposisjonspartiene Arneiderpartiet, SV og Frp har inngått forlik om endringer i biotekenologiloven. Partiene har et knapt flertall på Stortinget.

KrF-ledelsen har jobbet hardt for å overtale særlig politikere fra Frp til å snu, i håp om å frata de tre partiene flertallet iallfall på noen av forslagene.

Samvittighetsspørsmål

MDG og Rødt har for øvrig langt på vei gitt støtte til forslagene, men Rødt sier nei til forslaget om eggdonasjon. Det ble klart søndag, ifølge NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier partiet i stedet vil fremme et eget forslag om frivillig donasjon av overskuddsegg etter prøverørsbehandling.

Senterpartiet er i hovedsak imot endringene som foreslås. Men flere av endringene er såkalte samvittighetsspørsmål.

Flere representanter fra Sp har vært usikre på hvordan de vil stemme når bioteknologiloven kommer opp til avstemning tirsdag.