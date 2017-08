Amundsen vil ha fortgang i terrorsikring: – Blir for mye «pekeleken»

Justisminister Per-Willy Amundsen sier i et skriv til POD at terror i Barcelona og lignende tidligere hendelser har aktualisert behovet for å «iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy».

I skrivet ber derfor justisministeren direktoratet om å få en fortgang på denne prosessen:

«Jeg ber på denne bakgrunn Politidirektoratet instruere politidistriktene om å gå i dialog med kommunene med sikte på å vurdere og identifisere ytterligere sikringstiltak som kan iverksettes for å forebygge og forhindre ovennevnte og liknende hendelser.»

LES OGSÅ: Vil terrorsikre Karl Johans gate bedre

– For lite initiativ

– Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres, sier Amundsen til NRK.

Justisministeren sier han opplever at man er for bakpå og ikke tar initiativ til sikring av fellesarealer lokalt. Han viser spesielt til folketette parade- og handlegater, som for eksempel Karl Johans gate i Oslo.

– Den prosessen bør settes i gang og jeg oppfatter at det er litt for mye «pekeleken», at man ikke tar det initiativet selv. Derfor ber jeg Politidirektoratet om å instruere politidistriktene om å sette i gang den dialogen med kommunene.

Ordren kommer frem i et brev justisministeren nylig har sendt til Politidirektoratet.

– Klar ordre

Amundsen sier det er en klar ordre til Politidirektoratet, og at det nå er viktig at partene setter seg sammen og finner ut hvilke gater som er naturlig å sikre, og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.

– Vi har en situasjon hvor gjeldende trusselvurdering fra PST sier at det er sannsynlig at det kommer et terrorangrep på norsk jord. Da gjør vi ikke jobben vår hvis vi ikke starter den prosessen med å sikre norske gater, sier Amundsen.

– Følger det penger med denne ordren som du nå gir ut?

– Kommunene har sitt eget ansvar for å ivareta sin egen kommune og politiet har en oppgave i å bidra med sikkerhet. Det trenger heller ikke være de dyre løsningene vi snakker om. Man kan i mange tilfeller ikke trenge å bruke sperringer, men sette opp hinder for eksempel. Det er mange måter å løse dette på, sier Amundsen.