Amundsen sjokkert over nødnett-saken

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har nå redegjort for justisministeren om nødnettsaken.

I redegjørelsen kommer det for første gang fram at det fantes fire ulike tilganger til nødnettet fra India. En av disse tilgangene har vært åpen i 14 måneder, ifølge direktoratet.

Underleverandøren Broadnet har ikke villet bekrefte hvor mange IT-arbeidere i India som brukte disse tilgangene.

Sjokkert minister

Justisministeren sier han ble sjokkert da han leste redegjørelsen i morges og så hvor lenge tilgangen hadde vart.

– Dette skulle jo aldri ha skjedd, sier Amundsen til NRK.

I ettermiddag satt han i et to timer langt møte med bland andre DNK-sjef Tor Helge Lyngstøl.

NRK avslørte forrige uke at IT-arbeidere i India hadde tilgang til linjer bak nødnettet, til tross for at sikkerhetsloven krever at nettet skal driftes i Norge. Det har skjedd fordi underleverandøren Broadnet hyrte inn i det indiske selskapet Tech Mahindra til å reparere feil på nødnettet.

Broadnet har nå flyttet all sin IT-virksomhet i India hjem til Norge.

Kritisk infrastruktur

DNK har tidligere sagt at tilgangen fra India kun gjaldt mindre kritiske systemer. Men etter det NRK forstår kunne IT-arbeiderne i India enkelt ha stengt deler av nødnettet selv med slik tilgang, uten at norske myndigheter hadde hatt muligheter til å hindre det.

Nødetatene er helt avhenig av nødenettet når det skjer ulykker og andre store hendelser.

Saken oppdateres.