Amnesty om NRK-avsløring: – Groveste jeg har sett

I dag kunne NRK fortelle at den norske menneskerettighetsorganisasjonen GNRD hadde tette bånd til palestinsk etterretning. Stavangermannen Loai Deeb var president i Global Network for Rights and Development, som på høyden hadde 140 ansatte og kontorer i sju land. I dag er organisasjonen konkurs. Loai Deeb er tiltalt for blant annet underslag og må møte i retten 17. september.

Ledet GNRD: Norskpalestinske Loai Deeb har hevdet at GNRD var nøytral og upartisk. Foto: Thomas Bechmann

Norskpalestineren har hevdet at GNRD var nøytral og upartisk. NRKs avsløring viser imidlertid at GNRD fikk penger fra de palestinske selvstyremyndighetene. I et internt dokument signerte en palestinsk etterretningsoffiser under på at han var styremedlem i organisasjonen.

John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty Norge. Han sier det er uhørt at en menneskerettighetsorganisasjon har bånd til en etterretningstjeneste.

– Det undergraver troverdigheten totalt. Dette er ikke noe som kan skje i en seriøs menneskerettighetsorganisasjon. Det undergraver alt organisasjonen gjør, sier Egenæs.

Amnesty Norge mottar av prinsipp ikke støtte fra stater.

– Det er helt avgjørende at en menneskerettighetsorganisasjon er uavhengig og at den ikke er påvirket av den ene eller andre staten. Vårt arbeid fører ofte til at stater kritiserer hverandre. Hvis en organisasjonen er knyttet til en bestemt stat, vil det brukes mot organisasjonen.

– Virket som en arm av palestinsk etterretning

NRK har også fått dokumenter som viser at det ble utstedt et palestinsk diplomatpass til presidenten i GNRD.

Loai Deeb har tidligere avvist alle opplysningene i saken. Han skriver i en epost til NRK at GNRD aldri har hatt noe med en etterretningstjeneste å gjøre. NRK har kontaktet de palestinske selvstyremyndighetene, som ikke vil kommentere saken.

Diplomatpass: Palestinske myndigheter utstedte et diplomatpass til Loai Deeb. Foto: Christine Svendsen / NRK

En kilde i palestinsk etterretning har imidlertid forklart motivasjonen for å støtte GNRD slik:

– Vi gjorde det for å kjempe mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Vi trengte en stemme og en stor organisasjon som kunne gi oss makt i FN og på den internasjonale arenaen, sa kilden til NRK.

Det er ikke uvanlig at stater, spesielt i autoritære land, finansierer og styrer tilsynelatende nøytrale menneskerettighetsorganisasjoner. Formålet er ofte å fremme agendaen til landet, forteller generalsekretæren i Amnesty Norge. Egenæs sier at han aldri har sett et grovere eksempel på en såkalt «gongo», en statlig ikke-statlig organisasjon. «Gongo» er en forkortelse for government organized non-governmental organization.

Reagerer: At en menneskerettighetsorganisasjon har et etterretningstjeneste tett innpå seg er helt uhørt, mener generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Det viser jo et totalt samrøre mellom interessene til en stats etterretning og til noen mennesker som hevder de er en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon. En påstand som faller på sin egen urimelighet i et slikt tilfelle, sier Egenæs om GNRD.

– Må være våkne og følge med

Tidligere etterretningssjef og generalløytnant Kjell Grandhagen sier til NRK at det er en rekke historiske eksempler på at andre land forsøker å påvirke gjennom tilsynelatende nøytrale organisajoner.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen sier til NRK at ulike land kan benytte stråorganisasjoner for å fremme egne interesser. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Vi må være våkne for at ulike land benytter seg av stråorganisasjoner for å fremme egne interesser, sier Grandhagen, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Disse organisasjonene fremstår av og til som noe annet enn det som er realiteten. De skjuler ofte en del av bakgrunnen sin og forbindelser til andre land. Det skal være størst mulig transparens rundt hvem som faktisk står bak og fremmer budskap, sier den tidligere etterretningssjefen.