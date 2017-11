Amnesty om Aps asylforslag: - Ville gi noe til egne medlemmer

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte tirsdag tåle et stortingsnederlag i saken om «oktoberbarna». Arbeiderpartiets forslag om at asylsakene til unge afghanere skal vurderes på nytt ble stemt frem med 66 mot 44 stemmer.

Kun regjeringspartiene stemte mot, etter at Ap også fikk med Senterpartiet på at ingen asylsøkere skal sendes tilbake så lenge sakene er til behandling.

Jon Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International i Norge, kaller Aps seier «et lite skritt i riktig retning».

– Dette er i mine øyne det aller, aller minste det politiske Norge kunne gjøre nå, gitt situasjonen i Afghanistan, sier Egenæs.

Amnesty-lederen tror forslaget delvis er fremmet for å stilne stemmer internt i Ap som mener partiet fører en for streng asylpolitikk.

– Det er veldig mange i Norge og i Ap som er enige med oss. Det er blant annet på grunn av dette at Arbeiderpartiet nå vil gi sine egne medlemmer noe.

Fakta om Arbeiderpartiets asylforslag Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet fremmet tirsdag følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold. * Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. * Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. * Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap. * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» Kilde: NTB

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tapte kampen om «oktoberbarna», etter at Ap fikk flertall for sitt forslag. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Absurd

Egenæs påpeker at Amnestys standpunkt er at det for tiden er så farlig i Afghanistan, at ingen burde sendes tilbake midlertidig. På sikt støtter de derfor et Sp-forslag om at en ekspertgruppe skal revurdere situasjonen i landet.

– Dette bidrar i alle fall til at noen får sett på saken sin på nytt. Samtidig står de fortsatt i fare for å bli sendt tilbake til et land som er så farlig at internfluktalternativet ikke er et reelt alternativ til beskyttelse.

Forslaget til Arbeiderpartiet innebærer at Regjerings instruks til UDI om at blant annet manglende ressurser til å klare seg i konfliktområdet, ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse.

– Vi mener absolutt at rimelighetskriteriet må gjeninnføres. Det er nesten litt språklig absurd at vi har en situasjon der man ikke skal vurdere om det er rimelig å sende mennesker tilbake til internflukt.

– Bare ved å si det høyt, blir man nesten flau, sier Egenæs.

Enslige mindreårige asylsøkere Ekspandér faktaboks En enslig mindreårig asylsøker er under 18 år, kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Personen søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Asylsøker under 18 år får du en representant (verge) hos politiet. Representanten er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og sikre rettighetene dine i Norge, både juridisk og økonomisk.

Enslige mindreårige asylsøkere får advokat som vanligvis følger dem gjennom hele prosessen.

Personer mellom 15 og 18 år skal du bo i et asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Personer under 15 år skal barnevernet sørge for at du blir tatt vare på.

UDI tilbyr pengestøtte til dem som reiser til Afghanistan frivillig. Politiet vil returnere dem som ikke reiser frivillig, med tvang.

Fra inngengen av 2017 til 19. oktober hadde 90 slike asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet fra mottak. Totalt hadde da 189 asylbarn forsvunnet. Kilder: UDI/VG/NRK

– Inhumant

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er enig i at dagens forslag er et lite skritt i riktig retning.

Austenå mener neste skritt for Senterpartiet og Arbeiderpartiet må være å innrømme at asylforliket, der Høyre, Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet utgjorde et flertall, ikke var humant.

– Arbeiderpartiet sier de vil ha en streng og rettferdig asylpolitikk. Den er ikke rettferdig, den er bare streng. Det Arbeiderpartiet og Sp bør gjøre nå, er å ta skrittet fullt ut og innrømme at det å støtte fjerning av rimelighetsvilkåret var ikke rettferdig eller humant.

– Nå må vi tilbake til en politikk som er i tråd med flyktningkonvensjonen, sier Austenå.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dommedagsprofetier

Egenæs reagerer også kraftig på at Sylvi Listhaug tirsdag advarte mot at forslaget innebærer en oppmykning av asylpolitikken.

– Det er sjokkerende å høre hvordan Frp har reagert på dette veldig beskjedne forslaget. De snakker nærmest om dommedagsprofetier, og forteller med pauker og basuner om hvordan dette kommer til å slå ut i voldsomme flyktningstrømmer til Norge, sier Egenæs.

– Det er kun Norge av land vi kan sammenligne oss med i Europa som har tatt bort rimelighetskravet. Det gjør at vi i akkurat dette spørsmålet har den strengeste politikken i Europa, sier Egenæs.