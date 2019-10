Ambulansekapringen: Politiet bekrefter at maskinpistol var våpenkopi

– Våpnene er til våpentekniske undersøkelser. Jeg kan bekrefte nå at maskinpistolen viste seg å være en replika. Det andre våpenet er til våpentekniske undersøkelser, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt

Den 32 år gamle mannen knytter seg til handlingen, opplyser politiet. Ferden med den kaprede ambulansen endte mot en bygård i Oslo, etter flere skudd fra politiet.

Politiinspektør Grete Lien Metlid. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / nrk

– Haglen var uladd og maskinpistolen var en replika, men det er selvfølgelig skremmende, sier forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

En våpenkopi som en replika ser ut som modellen den skal forestille, men er ikke egnet til å skyte med.

– Som en actionfilm

Alexander Struve stod på andre siden av gaten og murte da den kaprede ambulansen kom i full fart ved Sandaker senter på Torshov i Oslo.

– Den skrenser frem og tilbake. Det uler i dekkene og en politibil er rett bak. Som en actionfilm. Og plutselig drar ambulansen rett over på fortauet mot en dame med barnevogn, mot skiltet og det spruter bildeler, sier Alexander Struve.

Alexander Struve ble vitne til ambulansen som kjørte på tvillingene i barnevognen. Foto: Ola Mjaaland

Ambulansen endte ferden to kvartaler lenger ned.

Forsvarer: Særdeles skremmende

– Han retter våpen mot politiet, han vet at våpenet er uladd, men det vet antageligvis ikke de som våpenet rettes mot og for disse er det naturligvis en særdeles skremmende opplevelse, sier forsvareren.

Før skytingen hadde ambulansen som han førte kjørt på en mor og et tvillingpar på sju måneder som ble sendt til Ullevål sykehus. Barna ble lettere skadd.

I dag har 32-åringen kort redegjort for det som skjedde forut for, under og ved pågripelsen.

– Nå er mannen siktet for drapsforsøk. Han er også siktet for befatning med våpen og oppbevaring av narkotika. Kvinnen er siktet for medvirkning til befatning med våpen og medvirkning til befatning med narkotika, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

– I hvilken grad mener dere at mannen kjørte opp på fortauet med forsett for å skade uskyldige?

– Han er siktet for drapsforsøk, og det er egentlig svaret på det. Så skal etterforskningen avdekke og avklare hva politiet og til slutt påtalemyndigheten mener om det, sier Metlid.

Mener politiet har konkludert

Forsvareren til den siktede mannen sier det viktigste å formidle for 32-åringen er at hans eneste formål med å ta ambulansen og kjøre av gårde var å unngå å bli tatt av politiet.

– Det startet med en kjøretur der han hadde et trafikkuhell. Etter trafikkuhellet kom en ambulanse til stedet og han skjønte at politiet ville komme. Da politiet kom ønsket han ikke å bli pågrepet og tok ambulansen og kjørte fra stedet, sier forsvareren.

– Hvorfor ville han ikke bli tatt av politiet. Hva hadde han å skjule?

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det kan jeg ikke gå i detalj på, men han skjønte at hvis politiet kom så ville han i det minste bli tatt med til arresten, sier forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

Heller ikke Metlid vil gå nærmere inn på hvilket formål siktede hadde med våpnene og narkotikaen han var i besittelse av.

Mannen har ikke tatt stilling til straffskyld.

– Han har ikke formelt tatt stilling til det, men hans eneste formål var å komme seg bort fra politiet og ikke ønsket å skade noen. Så svaret ligger der.

– Politiet uttalte på pressekonferansen at han bevisst kjørte opp på fortauet for å skade. Hva sier han til det?

– Jeg noterer meg at politiet har konkludert både med hans sinnstilstand og forsett, det er jeg uenig i og derfor var det viktig for min klient å få redegjort for sitt syn.

Kvinnen nekter straffskyld

Den siktede kvinnen nekter straffskyld og avviser at hun har hatt en medvirkerrolle. Hennes forsvarer Jon Arild Aasen forteller at avhøret av henne foregikk på en «fin måte».

– Hun forklarte seg godt, og nektet straffskyld for overtredelse av narkotikalovgivningen og våpenlovgivningen. Hun avviser at hun hadde noen medvirkerrolle. Hun har bare sittet i bilen, og så skjedde dette uhellet, sier Aasen.

Ifølge forsvareren fikk kvinnen sjokk og stakk fra stedet etter bilulykken.

– Hun bærer preg av det, først opplevde hun en bilulykke og så ble hun pågrepet av politiet, det hele var ganske dramatisk for henne. Det har så langt ikke vært noe spørsmål om fengsling, sier Aasen.