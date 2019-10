Ambulansekapringen: Politiet avfyrte minst 19 skudd

– Vi har fått bistand fra Kripos til å undersøke åstedene hvor det er avfyrt skudd. Sånn vi ser det er det avfyrt tre steder. Vi vet ikke hvor mange skudd som er avfyrt, men det er opplyst fra krimteknikerne at det er funnet 19 tomhylser, sier etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten, til NRK.

Spesialenheten vil i etterforskningen videre ha fokus på de maktmidlene som ble anvendt, og da særlig på den skytinga som skjedde, opplyser Wold.

Prosjektil i bakeri

Det var tirsdag politiet løsnet skudd da de forsøkte å stanse en mann som hadde kapret en ambulanse i Oslo. Mannen kjørte ifølge politiet bevisst opp på fortauet for å treffe fotgjengere. På ruten som den kaprede ambulansen kjørte ble det avfyrt skudd fra politiet mot bakeriet Backstube.

– Kripos har funnet et prosjektil i det bakeriet som er omtalt. Vi regner med at det er et skudd som er avfyrt av politiet. Vi har avhørt de fire tjenestepersonene som har avfyrt skudd, sier Wold.

Beslag i våpen

Det er tatt beslag i fire tjenestepersoners tjenestevåpen.

– De har status som siktet og det skyldes at vi har tatt beslag i våpenet deres, sier Wold.

Spesialenheten har avhørt flere av tjenestepersonene som var involvert i hendelsen.

– Vi regner med at det vil bli noen flere avhør. I tillegg vil vi selvfølgelig gå gjennom åstedsrapportene når de foreligger, sier Wold.

Spesialenheten kommer også til å avhøre andre vitner, opplyser Wold. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte hoppe unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier at klienten ikke hadde til hensikt å skade noen.

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen og oppbevaring av narkotika, mens en 25 år gammel kvinne er siktet for befatning med våpen og medvirkning til oppbevaring av narkotika.

Begge blir varetekstfengslet i ettermiddag.

Dette er hendelsesforløpet Du trenger javascript for å se video.

Dømt i 13 saker

32-åringen har en lang historikk i rettsvesenet. I en tidligere dom kom det fram at han bar skuddsikker vest i frykt fordi han selv hadde blitt utsatt for tortur som 15-åring.

NRKs gjennomgang av en rekke dommer viser at mannen er dømt i minst 13 saker. Mange av dommene involverer narkotika, vold, trusler og ulovlig våpenbruk.

– Jeg vil ikke gå inn på historikken nå, men tidligere dommer vil bli en del av politiets etterforskning, sier mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til NRK.