Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet, som nylig ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I 2020 ble 5673 ansatte i norsk helsevesen smittet av covid-19. Smittetallet var høyest i siste halvdel av året.

Med 95 smittetilfeller av 5203 ambulansearbeidere, var det yrkesgruppen i undersøkelsen med hyppigst positiv test for koronasmitte. Psykologer var yrkesgruppen med lavest antall smittetilfeller, med 39 av 4900.

Bekymringsmeldinger fra ambulansepersonell

– Jeg er ikke forundret over det. Vi er de første som er ute hos pasientene, stort sett, og vet sjelden hva som møter oss bak dørene vi går inn, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet.

Han sier at de som jobber i ambulanser gjør det de kan for å ivareta smittevern med det utstyret de har.

Leder for Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

– Det her går vel på økonomi hos helseforetakene, som ikke legger godt nok til rette for ambulansearbeideren, mener Yttre.

Han forteller at han stadig får bekymringsmeldinger fra ambulansepersonell som ikke blir prioritert i vaksinekøen hos de lokale helseforetakene.

– Det er et problem at vi ikke har noen nasjonale retningslinjer for ambulansetjenesten. Det er opp til hvert enkelt helseforetak å bestemme hvordan de vil utføre vaksineringen.

Fikk strengere rutiner etter koronasmitte

– Det er mest sannsynlig at jeg ble smittet på jobb. Smittetrykket i Stjørdal var veldig stort i den tiden, men jeg synes selv jeg var veldig nøye på smittevern, og fulgte retningslinjene som var gitt. Ingen av mine nærkontakter testet positivt, sier sykepleier og ambulansearbeider, Ragnhild Valø.

Ambulansearbeider Ragnhild Valø.

Hun forteller at hun har to barn som ble testet.

– Den ene sønnen min var smittet samtidig med meg. Skole og barnehage ble testet. Men heller ikke der testet noen positivt.

Valø sier at de fikk strengere rutiner på stasjonen etter hennes smitteutbrudd.

– Først ble 18 av 20 ansatte tatt ut av tjeneste i 14 dager. Deretter fikk vi en smitteturnus med færre oppmøter og faste vaktlag, så vi får færrest mulig nærkontakter.

Hun mener smittevernet i gruppa var bra også før de nye rutinene ble innført.

– Jeg hadde vært på jobb to døgn sammenhengende, og møtte veldig mange. Sjansen for at jeg hadde smittet noen var veldig stor, men ingen andre ble smittet, sier Ragnhild Valø.

Kan skyldes andre faktorer enn smitte på jobb

Anders Skyrud Danielsen i seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, er en av flere som har jobbet med studien.

– Vi vet ikke om den smitten har skjedd på jobben, men det er viktig informasjon for oss videre, sier Danielsen.

I forhold til utenlandske studier ser det ifølge ham ut til at god praksis i helsetjenesten og norske smittevernråd, har vært tilstrekkelige for å unngå mye smitte blant helsepersonell slik man har sett i flere europeiske land.

Anders Skyrud Danielsen i Folkehelseinstituttet.

Danielsen sier at en av grunnene til at helsepersonell kan være overrepresentert i studien i tidsrommet våren 2020, er at det på den tiden var vanskeligere å få testet seg, og at helsepersonell med pasientkontakt var prioritert.

– I studien ser vi det at kjønn, alder og om helsepersonell bor i by, er faktorer som beskriver forskjellene i smitte mye mer enn hvilket yrke de har.

Danielsen forteller at vi i Norge har forholdsvis lave smittetall i helsetjenesten. Forskjellene mellom yrkesgruppene i tjenesten er derfor ganske små.

– At det akkurat er ambulansepersonell som kommer ut på toppen, det kan skyldes andre faktorer og det kan skyldes eksponering i jobben. Det er noen ting vi kommer til å fortsette å forske på, sier Danielsen.

Han peker dessuten på at det er mange grupper i helsetjenesten som har kontakt med pasienter, men hvor hyppigheten av testing er lavere enn hos leger som testes mest. Det fører til en høyere andel positive tester.

Ifølge Danielsen er en høyere testhyppighet i disse gruppene ønskelig.

Studien viser at leger ble testet mest, med 1,45 tester per person for hele perioden. Renholdere var testet sjeldnest, med 0,59 tester per person.

Renholder Patricia Suarez rengjør en ambulanse.

Opp til hvert enkelt helseforetak

Rett før nyttår ble det åpnet for at helsepersonell skal være høyt på lista over hvem som skal få den nye koronavaksinen først.

– Vi har ikke prioritert noen type helsepersonell. Rekkefølgen på hvordan man gjør det med de begrensede vaksinedosene vi har akkurat nå, den prioriteringen gjøres best av hvert enkelt helseforetak. Det sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Geir Bukholm i FHI sier listene bare er et eksempel på hvem som bør få vaksine først.

Han fortsetter:

– Det som selvfølgelig skal ligge til grunn er eksponeringsrisiko. Men også hvilke funksjoner som er vanskeligst å erstatte i forhold til å opprettholde kritiske funksjoner i tjenesten.

Bukholm sier at det er de som kjenner de lokale forholdene som kan vurdere dette.

– Det kan ikke vi sitte nasjonalt å mene mye om, hvordan forholdene er ulike steder i landet.