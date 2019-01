Ambassadør: – Gjerningsmennene ble hjernevasket på en uke

Det sier Marokkos ambassadør til Norge, Lamia Radi til NRK.

De to studentene ble funnet drept i Atlasfjellene, nær byen Imlil, en uke før jul.

Radi var i hjemlandet dra drapene skjedde, og har fulgt saken og etterforskningen tett. Først denne uken kom hun tilbake til Norge.

Hun sier at de fire mennene ble radikalisert unormalt raskt.

– Disse menneskene ble radikalisert på under en uke. Hjernevasket og brukt som en bombe. De skulle gjøre dette, og de gjorde det. Jobben vår nå er å ikke bare arrestere de som ble hjernevasket, men også hjernene bak, sier ambassadøren.

JAKTER BAKMENNENE: Marokkos ambassadør til Norge, Lamia Radi, sier at marokkansk etterretning avverget 13 terrorangrep i 2018. Foto: Tormod Strand / NRK

Hun understreker at hjernene bak angrepet ikke trenger å være i Marokko, og sier at saken etterforskes internasjonalt.

Terrorangrepet mot de to studentene har rystet hjemlandet, sier hun til NRK.



Ambassadøren sier at terrorangrepet fortsatt etterforskes intensivt i hjemlandet, men på grunn av den pågående etterforskningen må hun være tilbakeholden med informasjon.

– Etter sorgen er det en tid for sinne og besluttsomhet, og vi vil ikke la dette gå ustraffet, sier Radi.

– Helt annerledes

Ifølge ambassadøren avverget marokkansk etterretning 13 terrorangrep i 2018, men sier at det forebyggende arbeidet er vanskelig når man ser hvor raskt radikaliseringen skjer.

Hun sier at marokkansk etterretning tidligere har klart å lage profiler på radikaliserte, potensielle terrorister og dermed ta ut celler før et angrep kan skje.

– Dette terrorangrepet var har helt annerledes. De rekrutterte mennesker som ikke var radikalisert noen dager tidligere. Radikaliseringen vi kjemper mot nå skjer for det meste på internett og sosiale nettverk. Det er veldig farlig, sier hun.

En av de tingene de nå etterforsker, er om noen av de 15 som er pågrepet i saken har kjempet for IS i Irak og Syria.

FILM: De fire mistenkte mennene sitter foran et svart flagg og snakker til kamera i et enkelt opptak med dårlig lydkvalitet. Foto: faksimile fra sosiale medier

Radi sier at selv om mye av terrororganisasjonen har blitt nedkjempet i Syria og Irak, utgjør de fortsatt en trussel.

– De bruker sosiale nettverk og teknologi mot demokratiet og frihet, sier ambassadøren.

Kripos henviser til Marokkanske myndigheter, som driver etterforskningen av saken, når det kommer til når, og hvor fort, radikaliseringen skjedde.

Thomas Hegghammer er en av Europas fremste terrorforskere, og har i flere år forsket på terrorbevegelsen IS, Den islamske stat.



Han har tidligere sagt til NRK drapene og aksjonen framstår amatørmessig og at det fremstår som uplanlagt.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko. Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp. Jeg tviler på at dette er planlagt lenge, har han tidligere sagt til NRK.

15 siktet

Totalt er 15 personer siktet i saken. En av dem er en sveitsisk mann bosatt i Marokko.

Ifølge marokkansk etterretning ble sveitseren radikalisert i Genève, før han flyttet det nordafrikanske landet.

Mannen skal ikke ha vært direkte involvert i drapene, men kjente de som utførte de.

Han ble pågrepet den 17. desember og er siktet for å ha hatt en sentral rolle i rekrutteringen av terrorister i Marokko.

Den sveitsiske mannen skal ha hatt bånd til terrororganisasjonen IS.

– Han har vært i direkte kontakt med IS i Syria og delte halshoggingsvideoer. I tillegg har han oppfordret de pågrepne, som var en del av terrorcellen, til å utføre terrorhandlinger rettet mot sikkerhetsvakter og turister i Marokko, forteller El Khayam, lederen for Marokkos etterretningstjeneste BCIJ, til den sveitsiske avisen Tribune de Genéve og 24 heures.