Amazon kan få lavere skatt enn norske bedrifter

Gjennom noen få tastetrykk kan Amazon levere alt fra sportsutstyr og bøker, til dagligvarer og ny TV på døren – gjerne over natten. Selskapets suksess har gjort dem til USAs nest mest verdifulle selskap, med en verdi på over 1.600 milliarder dollar.

Amazon-gründeren, Jeff Bezos, har selv blitt verdens rikeste mann, ifølge Forbes.

Selv om vi har kunnet handle fra selskapet i Norge, så har USA vært Amazons kjerneområde. At selskapet etablerer seg i Sverige, gjør SV bekymret på vegne av norske bedrifter, på grunn av at Amazon ikke nødvendigvis vil betale like mye skatt som bedriftene de konkurrerer mot.

– Vi er sterkt bekymret for hvordan de vil komme hit og konkurrere ut bedrifter i Norge som følger loven og betaler skatt, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

BEKYMRET: Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, frykter at rommet for lavere skatt setter Amazon i en enda sterkere posisjon mot norske bedrifter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Fordel for Amazon

Amazon og andre internasjonale selskaper kan organisere seg til lavere skatt enn sine norske konkurrenter, sier BI-professor Eivind Furuseth. Han viser at Norge ikke har skatt på royalties – altså merkevarebruk.

– I utgangspunktet så vil de konkurrere på samme vilkår som norske bedrifter. Men det som skiller Amazon fra et rent norsk selskap, er at de vil betale for bruk av merkevarer og så videre til utlandet.

Furuseth bruker følgende tenkte eksempel: Hvis et norsk selskap får 100 kroner for en vare de betalte 50 for, så er det skattbare overskuddet 50 kroner. Hvis et internasjonalt selskap selger samme vare for samme pris, samtidig som de tar 30 kroner for bruk av merkevaren, blir det skattbare overskudd 20 kroner.

– Det vil være en fordel for Amazon. Hvis man ser på skattegrunnlaget totalt sett, så vil nok det være lavere for Amazon enn for et norsk selskap.

BI-professoren legger til at norske bedrifter også betaler for bruk av merkevarer.

– Men da til et norsk selskap, sånn at skattegrunnlaget totalt sett for det norske konsernet blir høyere enn det vil være for Amazon.

– Haster

Rett før sommeren var det høringsfrist for et forslag om skatt på royalties og renter, som regjeringen planlegger å jobbe videre med. Regjeringen somler med å få på plass en skatt på royalties, sier Kaski,

– Det haster ekstra mye når Amazon står på trappene til Norge.

– Dette advarte SV mot for to år siden, da det begynte å svirre rykter om at Amazon kom til Norden. Da pekte vi spesifikt på kildeskatt for royalties som et av de sentrale grepene som må innføres, legger hun til.

Finansdepartementet sier det ikke er naturlig å kommentere en hypotetisk problemstilling, som en eventuell etablering av Amazon i Norge. Høyrepolitiker og medlem i Stortingets finanskomite Aleksander Stokkebø sier at han deler SVs bekymring om at Amazon vil skatte mindre enn norske konkurrenter.

– Vi ser at vi er i en ny virkelighet, der flere av virksomhetene blir digitale, og hvor det er store, kompliserte selskapsstrukturer over land. Da er det viktig for Høyre og regjeringen å ha et system som sikrer at selskapene blir skattlagt der den økonomiske aktiviteten er.

VIKTIG: Det er viktig at selskaper skattlegges der verdiene skapes, sier Aleksander Stokkebø, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Jobber med endring

Regjeringens forslag om skatt på royalties var før høringen tenkt å kunne ha virkning fra årsskiftet til 2021, sier Stokkebø.

– Så nå forventer jeg og har god tro på at regjeringen jobber raskt for å få på plass et konkret lovforslag.

Sev om Norge innfører en form for skatt på royalties, så er det mulig å for internasjonale selskaper å flytte deler av det skattbare overskuddet til andre land. Kaski sier at endringer i Norge kun er ett skritt for å kunne skattlegge internasjonale selskaper. Her mener hun også at regjeringen somler.

– Du må få på plass et nytt skatteregime internasjonalt, som tar hensyn til den her type selskaper som etablerer seg nå. Der kan Norge bidra i mye større grad.

Stokkebø er enig i at det er viktig med internasjonale løsninger, men han kjenner ikke igjen beskrivelsen av en passiv regjering.

– Det har finansministeren vår vært veldig god ute i Europa sammen med OECD og EU, for å få på plass et internasjonalt rammeverk. Der ligger det an til å kunne bli klart i løpet av året.