Amalie (24) lever i lavinntekt: - Føler et konstant press i brystet

– Jeg er 24 år og får ikke vært med på ting som andre ser på som en selvfølge. Jeg føler at jeg havner utenfor samfunnet. Hverdagen min er ensom.

Amalie Engen går på arbeidsavklaringspenger fra Nav. For et år siden flyttet hun til Kolbotn, like utenfor Oslo.

Mye bekymringer

– Man føler et konstant press i brystet. Hver dag kommer det nye bekymringer, som hvordan skal jeg få ting til å gå opp. Hvordan skal jeg få råd til middag i dag?

Inkludert bostøtteutgifter sitter hun med rundt 16.000 kroner i måneden. Dette skal dekke bolig, mat, strøm, telefon og klær.

I en tid der alt er blitt dyrere sliter hun med å få endene til å møtes. I går stilte Engen i Debatten for å fortelle om den økonomiske situasjonen sin i dag.

Engen er ikke alene om å ha lite.

Engen er ikke alene om å ha lite og det er derfor hun stiller opp i Debatten tirsdag. For å sette ansikt på fattigdommen i Norge. Foto: Christian Breidlid / NRK

Matsentralen forteller at de kommer til å dele ut 11 millioner måltider i år. De anslår at behovet er større og tror de kunne delt ut dobbelt så mye mat som de gjør i dag.

Aldri sett slike tall før

Frelsesarmeen forteller om en kraftig økning i husstander som oppsøker matutdelingene deres. Bare i Tromsø, byen Amalie opprinnelig kommer fra, har det vært en økning på 86 prosent.

Christian Poppe er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet og forteller at de nettopp har gjennomført undersøkelsen «Dyrtid under oppseiling».

Tallene han viser til er drastiske:

– Vi har aldri sett et slikt utslag på denne indeksen før. Vi har sett en dobling av husholdning på de to laveste nivåene. Selv under koronaen så vi ikke noe i nærheten av dette. Dette vi kaller dyrtid er en bredere krise og slår hardere inn i mange flere grupper.

Ifølge han er det barnefamilier, uføre og stønadsmottakere som Amalie som sitter nederst med det norske bordet.

Hjelp til jul

Amalie smiler forsiktig. Forrige uke la hun ut en annonse på finn.no.

– Jeg ba om hjelp til jul. Jeg har ikke penger til overs til å kunne prioritere juleting. Jeg skal feire jul alene i Oslo og hadde lyst til å gjøre det litt koselig. Men siden jeg ikke penger til julepynt, juletre eller julegaver, så ba jeg om hjelp til det.

Denne uken har hun 40 kroner å leve for.

– Det rekker til brød og melk. Hvis det er noe jeg trenger, så blir jeg nødt til å bruke Mastercardet. Jeg går konstant i minus.

For fem år siden vant Amalie en million kroner på skrapelodd. Hun forteller at mye av pengene gikk til å hjelpe uføre familiemedlemmer.

– Jeg var 19 år, så de pengene forsvant fort.

STOLTE: Renate Søderland og Amalie Engen diskuterer i korridorene på Marienlyst. Foto: CHRISTIAN BREIDLID / NRK

Hun er i selskap med to andre damer. Renate Søderlund og Cathrine Dahl Bjerkøe. Begge i 40-årene. Begge mammaer. Begge på arbeidsavklaringspenger.

De er alle tre i samme situasjon. Men møter hverandre for første gang i korridorene i NRK på Marienlyst.

Vil gjøre en forskjell

– Det er fint å kunne være sammen om dette. Det er jo litt skummelt å skulle på Debatten, men det må vi tåle. Vi gjør det ikke for oss, vi gjør det for alle i vår situasjon. Søderlund humrer litt.

SAMMEN: Cathrine Dahl Bjerkøe og Renate Søderland er i samme i situasjon som Amalie Engen. Her står de sammen med Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen. Foto: CHRISTIAN BREIDLID / NRK

– Faktisk føler jeg at jeg har trukket gullbilletten til Willy Wonka. Jeg får komme på Debatten å fortelle politikere hvordan denne situasjonen kan bli bedre.

Søderlund og Bjerkøe ser på Engen. Sammen går de opp trappene til studioet hvor programleder Fredrik Solvang står klar for å ta gjestene imot.

– Jeg føler meg stolt fordi jeg står opp og snakker om et veldig vanskelig tema. Jeg er stolt fordi det virker som det gjør andre godt å høre det. Jeg er stolt fordi det åpner øynene til flere.

Etter sending tikker meldingene inn på Engen sin mobil. Før sending fryktet hun kritikk og hat i innboks, men i disse meldingene er det bare varme.

V Vilde: Vilde Jeg tar kontakt med deg fordi jeg fikk så vondt i magen av å høre om dine ønsker for julen. Har selv opplevd alvorlig fattigdom. Både som barn og som alenemor i voksen alder. Jeg vet hvor skamfullt det føles å leve i evig fattigdom. Derfor vil jeg gi deg skryt som har turt å stille opp på riksdekkende TV og fortalt om din hverdag. E Erik: Erik Hei Amalie. Var det du som deltok i Debatten? Min bror og jeg vil gjerne invitere deg til oss på julaften. Vi blir en liten og varm gruppe. Har du lyst til å feire jul med oss? Klem E L Lise: Lise Hei Amalie :) Jeg så deg på Debatten, og det gjorde veldig inntrykk. Jeg hjelper deg gjerne med julepynt! K Kari: Kari Må bare si tuuuuusen takk for at du var så MODIG og RAUS for å stille på Debatten! N Nils: Nils Hei, Amalie. Jeg har ikke noe julepynt dessverre, men jeg ser at jeg har to billetter til Kurt Nilssens julekonsert i Oslo Spektrum 19. desember du kan få av meg. Jeg og samboeren får ikke dratt selv, så da kan vi like gjerne gi de bort til noen som ønsker å få litt julestemning. Si ifra om du vil ha de! Mvh

Send meg historien din Har du en historie du vil fortelle eller et tema du vil vi skal ta opp i Debatten? Kontakt meg her.