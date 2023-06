Klokka 19.09 meldte politiet om en trafikkulykke i en liten kommune utenfor Bergen.

Til NRK sier operasjonsleder Tore Andre Brakstad at to biler først skal ha frontkollidert, før en tredje bil skal ha kollidert med disse.

Han sier også at det er flere skadde personer på stedet. En av disse skal ha vært fastklemt etter ulykken.

– Det blir utført førstehjelp på stedet, sier Brakstad.

Foto: Sandor Dahl

Tre personer alvorlig skadd

Til avisa BT sier operasjonsleder Per Magnus Vabø at to av de skadde ble kjørt med ambulanse til traumemottaket.

– En ble fløyet med luftambulansen. De andre involverte er i utgangspunktet uskadet, sier Vabø.

De tre som ble fraktet til sykehuset omtales alle som alvorlig skadd.

Operasjonsleder Per Magnus Vabø. Foto: Sandor Dahl

Kvart på ni skriver Vegtrafikksentralen at veien er åpen for trafikk.

– Det er fremdeles noe oljesøl i veibanen, så politi er på stedet for å holde farten nede, frem til entreprenør er på plass, skriver de på Twitter.