Alt tapt for Norwegian-kunder ved en konkurs

Forrige uke kom beskjeden om Norwegian ikke får pengestøtte av regjeringen. Norwegians konsernsjef Jacob Schram omtalte det som en «skikkelig knyttneve i magen» og sa han ikke kan utelukke konkurs.

Det har gjort mange passasjerere engstelige. Forsikringsselskapene sier de opplever en kraftig økning i henvendelser fra bekymrede forsikringskunder. Og beskjeden fra selskapene er nedslående.

Mange bekymrede kunder kontakter Andreas Bibow Handeland i Europeiske. Foto: BENJAMIN A.WARD, IF

– En reiseforsikring dekker akutte og uventede hendelser, eksempelvis som følge av sykdom eller skader, men ikke konkurser, sier kommunikasjonsrådgiver i Europeiske, Andreas Bibow Handeland.

Dersom Norwegian ikke overlever vil mange brenne inne med ubrukte billetter, verdikuponger, ennå ikke refunderte penger og bonuspoeng, såkalte cashpoints, tjent i selskapets fordelsprogram «Reward».

I tillegg vil ingen få nye billetter med et annet flyselskap eller økonomisk hjelp til hjemtransport av forsikringsselskapet.

Faller mellom to stoler

Ifølge EU-direktivet er det flyselskapene eller andre reiseoperatører som skal refundere kundenes billetter hvis selskapene selv kansellerer reisen. Det samme gjelder når kunden avbestiller en reise hvor de har kjøpt billetter med full fleksibilitet. Ved konkurs er situasjonen en helt annen.

Therese Nielsen i Fremtind forteller kundene om risikoen ved å kjøpe flybilletter i tilfelle en konkurs. Foto: Fremtind

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å se at noen går konkurs. Det er likevel veldig viktig for oss å fortelle kundene hva som kan skje hvis de bestiller reiser nå. Kundene kan falle mellom to stoler og ikke få refundert billettene sine, hverken fra reiseoperatøren eller oss, sier skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Alt er tapt, men det fins ett unntak

Flyselskapet har oppfordret kundene til å bytte i cashpoints i stedet for å kreve pengene tilbake for innstilte flyavganger under pandemien. Forbrukerrådet har flere ganger advart mot dette tilbudet. De mener kunder kan ende opp med store tap.

Pia Høst i Forbrukerrådet sier at du har svært få rettigheter når det gjelder å få pengene dine igjen fra et flyselskap som har gått konkurs. Foto: Forbrukerrådet

– Har du mottatt cashpoints eller en verdikupong, så har du mistet kravet ditt ved en konkurs, forklarer leder i forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, Pia Høst.

Har du derimot krevd å få pengene tilbake, er ikke slaget helt tapt om du har betalt med kredittkort.

– Det ligger en forsikring i kredittkortet og da kan du gå på banken din og kreve å få pengene tilbake ved en kortreklamasjon, litt som å ha betalt for en vare du ikke får, sier hun.

Kontroll på kostnadene

NRK har spurt Norwegian om hvor mange kunder som har ubrukte cashpoints og hvor mye penger dette utgjør. Vi har også spurt hva selskapet råder kundene til å gjøre.

Flyselskapet vil ikke svare detaljert på dette. Selskapets talsperson, Christer Baardsen, skriver følgende i en e-post:

Norwegian var i mål med å betale tilbake refusjon til kunder i oktober, sier Christer Baardsen i Norwegian. Foto: Norwegian

«Norwegian har betalt ut over 6 milliarder kroner i refusjon og var i mål med behandlingen av refusjonskrav fra norske kunder i slutten av oktober. Det som gjenstår er noen tusen krav fra kunder som har bestilt gjennom reisebyråer.

Nå har vi besluttet å stenge reisebyråenes tilgang til å refundere automatisk for å ha full kontroll på kostnadene. Det gjør at hvert enkelt refusjonskrav inntil videre må behandles manuelt. Kanselleringer som følge av vårt reduserte ruteprogram fremover vil føre til nye refusjonskrav, og disse vil bli behandlet fortløpende.»

Forbrukerråder sier at det heller ikke nytter å kontakte et konkursbo med krav om refusjon av billetter eller poeng.

– Når et selskap går konkurs så har det dårlig likviditet og mye gjeld. Da vil for eksempel lønnskrav fra ansatte komme foran krav fra forbrukere, så det er dessverre lite igjen til oss forbrukere i et konkursbo, sier Pia Høst i Forbrukerrådet.