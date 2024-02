Alligatorskilpadden Fluffy reddet - kan bite gjennom bein

Krypdyret i alligatorskilpaddefamilien hører naturlig hjemme i sumper og elver i sørlige deler av USA, men denne måneden befant altså en av dem seg i et vann i Cumbria fylke i England, der temperaturen har ligget mellom 0 og 11 grader så langt i februar.

Kan bite gjennom bein

Etter å ha blitt oppmerksom på krypet ved Urswick Tarn via sosiale medier, tok menighetsrådsmann Denise Chaimberlain på seg jobben med å fiske skilpadden opp av vannet, melder BBC. Hun har tidligere bodd i Florida, og gjenkjente derfor arten.

Alligatorskilpadden har en marklignende utvekst på tungen som den bruker som åre for å fange fisk, skriver Store norske leksikon. Foto: Wild Side Vets

Alligatorskilpadden har ifølge Store norske leksikon et hissig temperament og «kan med letthet bite av en finger på et menneske».

Chaimberlain brukte tre par tykke hansker og en handlekurv til å fiske opp den bitekraftige skilpadden.

Her ble Fluffy funnet

– Jeg var bekymret på flere plan. Det ene var å få fanget den uten å miste en finger, og i tillegg var det å finne ut hva jeg skulle gjøre med den, forteller menighetsrådsmannen til BBC.

Første for dyrlegen

Den midlertidige løsningen ble dyrlegen Wild Side Wets i Barrow-in-Furness.

Veterinær Dom Moule forteller til Sky News at de ble veldig overrasket over å se en skilpadde av denne typen. Det er den første for dyrlegeklinikken, bekrefter klinikksjefen til NRK.

Fikk navnet Fluffy

Fluffy er fremdeles for ung til at man kan vite kjønnet med sikkerhet, men fikk navnet sitt fordi en av Moules kollegaer mente den var ganske søt, så den fortjente et søtt navn.

Ifølge SNL er alligatorskilpadder utbredt i det sørøstlige USA, spesielt i nedbørsfeltet til Mississippi. Foto: Wild Side Vets

– På sin nåværende størrelse, er den ikke veldig farlig for mennesker, men den kan gi deg et stygt bitt! Understreker veterinær og leder for Wild Side Wets, Kate Hornby.

Hun forteller til NRK at en fullt utvokst skilpadde av denne typen kan veie opptil 80 kilo og definitivt forårsake stor skade.

Dumpet dyr

Veterinærene mistenker at Fluffy har blitt kjøpt som kjæledyr og deretter dumpet når eierne innså hvor krevende det er å ta vare på denne typen skilpadde, eller så hvor stor den holdt på å bli.

– Siden disse skilpaddene ikke hører hjemme i Storbritannia og ikke er vant til den kalde temperaturen, kan det være den ikke hadde overlevd, påpeker Hornby.

Alligatorskilpadder er noen av verdens største skilpadder i ferskvann. Ryggskjoldet er kraftig og utstyrt med kjøler med knøler. Foto: Wild Side Vets

Hun opplyser at slike skilpadder vanligvis spiser vegetasjon, fisk og andre dyr som lever i vann. Den kan derfor utgjør en trussel for nærmiljøet.

– Jeg er sikker på at om den hadde blitt værende, ville den være invaderende og spise alt i vannet, sier veterinær Moule til BBC.

Klarer seg bra

Det er ikke forbudt å eie alligatorskilpadder i England, men veterinærer anbefaler det ikke fordi de er vanskelige å ivareta.

– Vi anbefaler alle som opplever at de ikke klarer å ta vare på et kjæledyr å kontakte sin lokale dyrlege eller omplasseringssenter for å få råd, i stedet for å dumpe dem, understreker Hornby.

Hun legger til at Fluffy nå klarer seg bra og at han onsdag skal omplasseres til et senter som spesialiserer seg på å redde dyr.