.Invitasjonen, som kom i form av en debattartikkel i Dagens Nyheter onsdag morgen, og som ble gjentatt i en pressekonferanse onsdag formiddag ,må tolkes som et ytterligere ledd i stillingskrigen om hvem som skal lede Sverige de fire neste årene.

Det grunnleggende premisset bak invitasjonen er at Socialdemokraternas Stefan Löfven må akseptere at hans regjeringsalternativ tapte valget og må gå av.

Her er noen viktige punkter som forklarer bakgrunnen for Alliansens utspill og hva som blir avgjørende i kampen om regjeringsmakten:

Vil vise samhold

For det første er invitasjonen et uttrykk for at de fire alliansepartiene vil holde sammen og ikke gi etter for Socialdemokraternas press om å løse opp de tradisjonelle blokkene og danne en sentrum/venstre regjering ledet av Stefan Löfven.

Alliansen skriver også at de fire partiene ikke vil føre samtaler med Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna.

Dette illustrerer at Alliansens evne til å holde sammen blir avgjørende i kampen om regjeringsmakten i Sverige. Om de ikke lykkes kan de splittes i to: Enten i en slags høyreallianse med Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna, eller i en sentrum/venstreblokk der Centerpartiet og Liberalerna går over til Socialdemokraterna.

Mener flest stemmer må telle mest

Alliansepartienes logikk er at dagens regjering av Socialdemokraterna og Miljöpartiet uansett den siste fintelling av stemmer, er mindre enn de fire alliansepartiene, og derfor må innse valgnederlaget og innta rollen som opposisjon i Riksdagen.

Der må de bidra til brede forlik i viktige spørsmål for Sverige i årene framover, i saker som migrasjon, forsvarspolitikk og pensjoner.

En slik erkjennelse mener Alliansen er nødvendig for å skaffe Sverige en levedyktig regjering i en periode der landet står foran en økonomisk lavkonjunktur. De mener også at et slikt samarbeid vil hindre innflytelse fra Sverigedemokraterna.

Löfven vil kjempe til siste slutt

Socialdemokraterna kommer åpenbart til å avvise logikken bak alliansepartienes invitasjon. Den inneholder også en beskjed om at de fire borgerlige partiene vil felle Stefan Löfven som statsminister med en gang Riksdagen samles 24. september., dersom han mot formidning ikke går av frivillig innen den datoen. Når Riksdagens samles for første gang etter valget denne dagen, skal det først velges ny Talmann (stortingspresident). Han eller hun får den viktige oppgaven med å sondere med samtlige partier og foreslå den regjeringen Talmannen mener best kan få gjennom sine statsbudsjett, lovforslag og annen sentral politikk i den kommende perioden.

Stefan Löfven vil åpenbart ikke gå med på å kaste kortene frivillig, og har heller ikke gitt opp kampen om å etablere en ny regjering på tvers av de gamle blokkene, selv om han blir kastet 24 september.

Avgjørende fintelling

På kort sikt er denne ukens fintelling av de siste stemmene etter valget 9. september en avgjørende faktor.

Selv om alliansepartiene mener styrkeforholdet mellom de tre rødgrønne partiene og Alliansen ikke er relevant, vil situasjonen kunne endre seg radikalt dersom opptellingen skulle snu mandatfordelingen i Alliansens favør.

I dag leder de rødgrønne med 144 mot 142 for Alliansen, mens Sverigedemokraterna har 63 mandater. Skulle Alliansen overta flertallet, har for eksempel Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt sagt at det da er naturlig at de borgerlige overtar. Den demokratiske legitimiteten for en sosialdemokratisk ledet regjering vil derfor være betydelig svekket i en slik situasjon, og veien til regjeringsmakt for Alliansen mindre komplisert.Når alliansepartiene inviterer til denne typen utspill like før det endelige valgresultatet foreligger,er det også et ledd i opinionskampen om hvem som er det legitime regjeringsalternativet.

De borgerlige partiene er naturligvis redd for at opptellingen skal bekrefte det nåværende styrkeforholdet mellom blokkene,og derfor vil de i størst mulig grad være med på svekke betydningen av en slik konklusjon.

De mener som sagt at de fire alliansepartiene uansett er større enn summen av Sosialdemokratene og Miljøpartiet som idag danner regjering,og at det er feil å regne med Vänsterpartiets mandater, som ikke sitter i regjeringen.

Jimmie er jokeren

Det som likevel kan skape usikkerhet om regjeringsspørsmålet er hvordan Sverigedemokraterna vil opptre, selv i en situasjon der Alliansen har flest mandater.

I prinsippet kan SD-leder Jimmie Åkesson blokkere enhver regjering. Dagens invitasjon fra Alliansen er derfor bare et logisk neste skritt i den maktkampen som pågår i Sverige. Den første viktige avklaringen er å få den endelige mandatfordelingen på plass.