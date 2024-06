Ytringene Hans Jørgen Lysglimt Johansen er tiltalt for, var rettet mot jøder, muslimer og personer med homoseksuell orientering. De ble publisert på ulike plattformer i perioden fra 2017 til 2021.

Han nekter straffskyld.

– Jeg skal ha full frikjennelse, absolutt. Det er også sånn at jeg kommer antagelig ikke til å erkjenne noe skyld heller, for jeg forstår ikke tiltalen, sier Lysglimt Johansen til NRK før rettssaken.

Ifølge aktoratet skal han blant annet ha omtalt jøder som «barneskjendere» en rekke ganger og kalt jøder en underlegen gruppe. Han har også ytret at jøder står bak en global sammensvergelse.

Lysglimt sammen med forsvarerne i retten. Foto: Einar Torkelsen / NRK

52-åringen hadde tirsdag morgen med seg musikere med trommer utenfor Oslo tingrett, for å «sette stemningen».

– Dette er en ikke-sak, den burde aldri vært her. Det blir seks dager i retten, jeg har respekt for det, men vi vil vise ganske tydelig at det er en sak som ikke burde vært i retten i det hele tatt., sier Lysglimt Johansen.

Nektet å svare

Da retten gikk gjennom flere av tiltalepunktene som gjelder hatytringer, erkjente Johansen seg ikke skyldig på flere av punktene.

Men han nektet også å svare dommeren flere ganger. Han sier at han ikke forstår flere av tiltalepunktene, og ba gjentatte ganger om å få stille spørsmål ved disse.

– Jeg føler meg overkjørt, sier Johansen til dommeren.

Dommeren ba ham flere ganger om å være stille, og at han skulle få anledning til å stille spørsmål senere.

– Du må være stille, sier hun til Johansen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann viet mye tid i retten til å vise frem en rekke ytringer Johansen har publisert på nettet.

Innimellom nikker han anerkjennende til det som leses opp. I tillegg avbrøt han retten flere ganger.

– Vi er nødt til å ta dette oppgjøret med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er drittlei av at jødene skal få pushe frem dette falske holocaustnarrativet, skrev Johansen på X i fjor høst.

Lysglimt danser og synger «Hare Krishna» sammen med musikere utenfor rettslokalene. Foto: Einar Torkelsen / NRK

Omfattende tiltale

Det er satt av to uker til å behandle den fem sider lange tiltalen. I den er det listet opp en rekke innlegg som aktoratet mener rammes av straffelovens forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer.

Disse er framsatt på Twitter, videotjenesten BitChute, TikTok, og Instagram.

Flere av meldingene tar inn tradisjonelle konspirasjonsteorier som går igjen i høyreekstreme miljøer.

– Det er snakk om ytringer framsatt på nettet, der formen er både skrevne meldinger, videoer der tiltalte snakker, og såkalte memes, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann til Filter Nyheter i fjor vinter.

Lysglimt Johansen er også tiltalt for skremmende eller hensynsløs atferd, på grunn av flere meldinger om den tidligere forstanderen av Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen utenfor rettslokalene.

Skal filme forklaringen

Lysglimt Johansens advokat har sagt at ytringene må forstås og tolkes i den sammenhengen de er framsatt, og derfor er beskyttet av ytringsfriheten.

Johansen har fått tillatelse til å filme sin egen forklaring i retten.

Oslo tingrett skriver i en kjennelse at hensynene som begrunner regelen om filmforbud og som skal ivareta tiltaltes rettigheter, ikke kommer på spissen når det er tiltalte som filmer seg selv på eget initiativ.

Retten er også til dels enige med Lysglimt Johansen i at saken har offentlig interesse. Retten har likevel satt ned foten for direktestrømming av forklaringen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann anket avgjørelsen, fordi han var bekymret for at filmingen ville føre til ytterligere spredning av ytringene.

Risikerer fengsel

Alliansen-lederen er også tiltalt for forsikringsbedrageri og Nav-bedrageri.

Ifølge tiltalen skal han ha fått over 665.000 kroner for mye i dagpenger fra Nav i perioden 2017 til 2019. Dette punktet kan i ytterste konsekvens medføre fengselsstraff i seks år.

Hatefulle ytringer har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil 3 år.

Lysglimt Johansen og partiet Alliansen har flere ganger vært i hardt vær.

Til tross for at partiet stilte med liste i alle fylker ved forrige stortingsvalg, endte de med en oppslutning på 0,1 prosent. Partiet har nylig byttet navn til Alliansen – Alternativ for Norge.