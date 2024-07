Hans Lysglimt Johansen er dømt for hatefulle ytringer, hensynsløs adferd, bedrageri og grovt bedrageri.

Dommen falt mandag i Oslo tingrett, i en rettsak som begynte i juni.

– Det er en delvis frifinnende dom og delvis fellende dom. Men han svarte jo nei på alle tiltalepunkter, så sånn sett ar han skuffet over det han er døm for, sier Johansens forsvarer Ole Robert Antonsen i Advokatfirmaet Grindstad & Co til NRK.

Han forsvarer Lysglimt Johansen sammen med advokatfullmektig Jonas Berge i Elden advokatfirma.

Nå vil Johansen og forsvarerne bruke tiden frem mot ankefristen i august til å avgjøre om de vil anke dommen.

NEKTER SKYLD: Lysglimt Johansen mener ytringene han har fremsatt er innenfor ytringsfriheten. Foto: Einar Torkelsen / NRK

Lysglimts forsvarer sier at ytringene som Lysglimt Johansen er dømt for, er beskyttet av ytringsfriheten.

– Det er uttalt i en kontekst, og delvis i en politisk kontekst. Man må se det i en kontekst og ikke løsrevet i én og én «tweet».

Lysglimt Johansen dømmes for tre tilfeller av hatefulle ytringer.

Ytringene han er dømt for er rettet mot jøder, arabere og muslimer, og homofile. De ble publisert på ulike plattformer i perioden fra 2017 til 2021.

Ifølge aktoratet skal han blant annet ha omtalt jøder som «barneskjendere» en rekke ganger og kalt jøder en underlegen gruppe. Han har også ytret at jøder står bak en global sammensvergelse.

Lysglimt Johansen har hele tiden nektet skyld. Under rettssaken sa han til NRK at dette er en «ikke-sak».

– Dette er en ikke-sak, den burde aldri vært her. Det blir seks dager i retten, jeg har respekt for det, men vi vil vise ganske tydelig at det er en sak som ikke burde vært i retten i det hele tatt, sier Lysglimt Johansen, sa Lysglimt Johansen i juni.