– Han slo meg veldig kraftig i brystet mens han sa «ditt jævla svin», forteller lederen for det ferske partiet til NRK.

Lysglimt Johansen sier han oppfattet angrepet som dramatisk, selv om han er «en stor gutt, som tåler et slag».

– Men at vi ikke kan stå her og føre vårt budskap på en sivilisert måte – ​ det er problematisk. Man blir jo skremt.

Den ukjente mannen la på sprang før politiet kom.

– Har ingenting imot homofile eller jøder

Lysglimt mener NRK er «ansvarlig» for voldsepisoden etter en reportasje der historieprofessor Øystein Sørensen fra Universitetet i Oslo uttalte at partiet Alliansen «går langt i retning av nynazisme».

– Siden det har vi opplevd en bølge av hatmeldinger på nett og i andre medier, sier Alliansen-lederen, som benekter at verken han eller partiet har noe med nynazisme å gjøre.

– Jeg holder NRK ansvarlig for dette, og synes det er ekstremt ubehagelig og problematisk.

– Du har snakket ganske kritisk om jøder og homofile. Er du overrasket over at folk knytter dette til nynazisme og reagerer?

– Skal man ikke få lov til å mene noe om alt i dette landet? Det er en slags automatikk at man ser noe man ikke liker, og kobler det til såkalt nynazisme.

Ifølge Alliansen-lederen påpeker at han gjerne vil ha med at han «har ingenting imot homofile eller jøder.»

– Det er synd at det ikke blir respektert at folk kan ha sine ytringer i 2017. Man må kunne oppføre seg, konkluderer Senterparti-politiker, Daniel Stephanek. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Sp-politiker: – Man må kunne oppføre seg

Johansen sier episoden gjør ham bekymret for kollegaer som fremover skal føre valgkamp for partiet.

– Folk er kritiske og det er helt i orden. Men vi er faktisk overrasket over at vi blir fysisk angrepet. Det hadde vi ikke forventet. Spesielt her hvor det både er politi og vakthold.

Flere øyenvitner bekrefter overfor NRK at de så Johansen bli dyttet, og at Alliansens banner falt over ende.

– Det var dramatisk, stygt og han dyttet vedkommende som stod der, lo og løp av gårde, forteller Daniel Stephanek, Senterpartipolitiker i Oslo.

Ifølge Stephanek ble Johansen dyttet med «full kraft», slik at deler av standen til fulgte med.

– Vold er uansett ikke lov, selv om et parti provoserer, mener Lene Haug i Helsepartiet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er synd at det ikke blir respektert at folk kan ha sine ytringer i 2017. Man må kunne oppføre seg, konkluderer Senterparti-politikeren.

– Partiet kan vel ha provosert, men det er ytringsfrihet og de er et lovlig parti. Vold er uansett ikke lov, sier Lene Haug i Helsepartiet.

– Det er trist at Hans Jørgen Lysglimt Johansen blir utsatt for slike handlinger, men NRK bærer ikke noe ansvar for dette, sier nyhetsprogramredaktør i NRK, Kyrre Nakkim.

– Vi har bare bedrevet god journalistikk, vel innenfor normale rammer, noe vi også vil fortsette med. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere Alliansens påstander, sier Nakkim.