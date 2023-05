Frå Martine Bye var barn har store delar av våren og sommaren vore prega av harde allergisymptom. Hovudverk, kløande, raude auge, rennande nase og intens nysing.

Vindauga måtte vere lukka, også når det var lite pollenspreiing. Ho orka ikkje gå ut med mindre det regna. Hår og klede måtte ho vaske ofte.

– No har eg endeleg fått ein kvardag der eg ikkje treng å vere redd for å bli tett eller få vondt i hovudet viss det er meldt sol, fortel den 30 år gamle læraren.

Bjørkepollen er den vanlegaste forma for pollenallergi. Bjørk har store mengder pollen, og kan derfor gi store plager.

Ikkje eigentleg ein vaksine

Kvar morgon i eitt og eit halvt år har Martine Bye lagt ein smeltetablett under tunga. Slik har kroppen gradvis blitt utsett for ein stadig sterkare dose av allergenet ho ikkje toler.

No tar ho tre tablettar – fordi ho vaksinerer seg for tre ulike allergiar. Trepollen, graspollen og husstøvmidd, som er dei vaksinane som er tilgjengelege no. Prosessen blir kalla hyposensibilisering.

Gjennom gradvis eksponering blir kroppen vane med allergena ho ikkje toler. Foto: Amanda iversen Orlich / NRK

– Til å begynne med hovna eg litt opp i svelg og rundt munnen, men det minka innan ein halvtime. Då var det litt vanskeleg å svelge, fortel Bye.

No som kroppen har vent seg til allergenet, merkar ho ikkje lenger noko når ho tar tabletten. For ho var det avgjerande at det var ei tablettbehandling og ikkje gjennom injeksjonar som før:

– Eg hadde berre høyrt om sprøytevaksinane. Eg er ikkje så glad i sprøyter, og har derfor heldt meg unna. Med ein gong eg fekk høyre om smeltetablettane, så opna det seg veldig mange nye moglegheiter.

Martine må ta tre tablettar dagleg i tre år. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Berre for dei som er hardast ramma

Men ikkje alle kan få den nye allergivaksinen. Det er berre dei med moderate til alvorlege allergiplager som kan få behandlinga på blå resept.

– Du må ha plager som påverkar dagleglivet, seier Ingrid Aas, overlege ved Statens legemiddelverk.

Det kan vere uttalte symptom i auge, munn og nase som vanlege allergimedisinar ikkje har god nok effekt på. Det beste er å kontakte fastlegen, få resept og så blir første tablett tatt under oppsyn av legen. Dette er fordi ein kan få reaksjonar som liknar på allergiske reaksjonar, forklarer Aas.

Ingrid Aas er overlege ved Statens legemiddelverk oppmodar dei som er plaga av allergi om å kontakte fastlegen for å få vurdert om ein kan få allergivaksine. Foto: Caroline Roka/ Statens Legemiddelverk

– Mange kan ha nytte av ei slik behandling, men dessverre ikkje alle. Nokon får ingen effekt. Derfor er det eit poeng å starte i god tid før pollensesongen slik at ein kan avbryte behandlinga viss ho ikkje verkar, seier Aas.

Er det nokon som ikkje bør ta denne behandlinga?

– Personar med dårleg kontrollert astma, eller som har sjukdommar som påverkar immunsystemet, bør ikkje ta denne behandlinga. Gravide bør heller ikkje begynne på ei slik behandling, men det er greitt å halde fram med ho viss ein allereie har begynt, seier Aas.

Dette er allergivaksinasjon Ekspandér faktaboks Allergivaksinasjon er eit behandlingsalternativ ved langvarig og alvorleg allergi. Det er eit alternativ for dei som ikkje får god nok kontroll over allergien med medisinar. Behandlinga blir også kalla hyposensibilisering, eller allergen immunterapi. Allergivaksinasjon inneber at du blir utsett for ekstrakt frå det allergenet du ikkje toler. Slik kan kroppen byggje opp ein toleranse over tid. Behandlinga blir brukt i behandling av allergi mot gras- og bjørkepollen, husstøvmiddel og veps- eller bie. Allergivaksinasjon blir gitt som enten injeksjon eller smeltetablett. Tablettar må bli tatt dagleg, og behandlinga skjer over tre år. Injeksjon blir gitt kvar åttande veke i tre til fem år. For dei fleste vil effekten vere varig, men nokon vil ikkje oppleve varig betring. Kjelde: Norges Astma- og allergiforbund

Fleire bør ta vaksinen

Salet av pakningar med allergivaksine har nesten dobla seg. I 2019 blei det selt 50 000 pakningar, i 2021 heile 90 000 pakningar, ifølge Statens legemiddelverk.

Norges Astma- og allergiforbund meiner langt fleire burde få denne behandlinga.

Anna Bistrup i Norges Astma- og allergiforbund meiner fleire bør vaksinere seg mot pollen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Vi ser at pollensesongen senkar produktiviteten. Folk har auka sjukefråvær frå jobb og skule. Det er ikkje berre eit personleg problem, men eit samfunnsøkonomisk problem, seier Anne Bistrup som er seniorrådgivar helsefag og samfunnskontakt i NAAF.

Ifølge dei blir 85 prosent heilt eller mykje betre etter 5 år med behandling.

Bistrup trur at mange ikkje kjenner til behandlinga:

Martine Bye er allereie strålande fornøgd, halvvegs ute i behandlinga. Ho trur fleire kan ha nytte av same behandling. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Eg trur det handlar om informasjon og kunnskap, og om at ein del ikkje snakkar med legen sin om at dei har ein del plager. Og at legen heller ikkje spør pasienten om dei er fornøgde med den behandlinga dei får i dag.

Nytt liv i pollensesongen

Fredag meldte meteorologane om kraftig spreiing av bjørkepollen frå Agder til Trøndelag. Det er også beskjeden til moderat spreiing av salix i same område.

Årets sesong ser ut til å vere kraftigare enn i fjor.

Martine Bye er allereie strålande fornøgd, halvvegs ute i behandlinga. Ho trur fleire kan ha nytte av same behandling.

– No kan eg til og med køyre med vindauget ope i bilen! Eg kan leggje meg sorglaust ned i graset. Eg treng ikkje tenke så mykje på kor eg er eller korleis eg gjer ting i pollensesongen, avsluttar ho.