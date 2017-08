Alle skylder på alle for bagasjetrøbbel på Gardermoen

– Mange passasjerer har opplevd et dårlig tilbud, men egentlig er det et godt tilbud, sier Ove Myrold, direktør for Samfunnskontakt og infrastruktur i SAS om det nye systemet domestic transfer på Oslo Lufthavn.

Systemet skal gjøre det enklere for passasjerer som kommer fra utlandet og skal fly videre innenlands. Passasjerer kan få sendt bagasjen helt frem, uten å måtte hente og sjekke inn bagasjen på nytt.

I stedet har mange opplevd å miste flyet, flere fly har blitt forsinket og kofferter må ettersendes.

Myrold sier det er flere grunner til at det har blitt problemer i sommer, men mener tollkontrollen av bagasjen er for streng.

– Hele prøveprosjektet er basert på at man skal finne en balanse på dette, foreløpig har vi ikke begynt på veien med å redusere kravene i domestic transfer og der er derfor vi har så store problemer i sommer, sier Myrold.

Bagasjen som skal videre innenlands skal fortolles. I dette systemet screenes alle kofferter og sendes gjennom røntgen. Så grundige undersøkelser gjøres ikke når endestoppet fra utlandet er Oslo Lufthavn.

– I og med at hele systemet er bygd opp på at all bagasje skal gjennom screening, blir det kø i systemet, mener Myrold.

Uenig

– Det er ikke vi som er flaskehalsen, sier Trond Osland, kontorsjef i Tolletaten på Gardermoen.

Han peker på Avinor som står for driften av domestic transfer.

– Det er for få pålastere og dermed blir det kø nede i bagasjehåndteringsanlegget, sier Osland.

Han sier at på grunn av for liten kapasitet i høysesongen blir ikke bagasjen fraktet til neste fly tidsnok. Konsekvensen kan være at enten mister passasjeren flyet eller bagasjen ikke kommer med flyet.

Avinor ønsker ikke å la seg intervjue, men sier dette til NRK:

Det er ingen flaskehalser som er så store at det er et problem. Det skal bli bedre til høsten. Vi samarbeider tett for å få denne gode løsningen til å bli enda bedre. Hans Petter Stensjøen, avdelingsleder for terminalprosesser i Avinor

– Tolletaten opplever at en del passasjerer henvender seg til oss og er frustrerte fordi de ikke får passert gjennom tollfilteret og komme seg tidsnok til neste gate, sier Osland.

Samferdselsministeren må rydde opp

– Spørsmålet nå er hvem tar ansvar og passer på at dette går på skinner, sier Ove Myrold i SAS.

Han sier det er myndighetene som har startet prosjektet og da må også myndighetene passe på at det blir et vellykket prosjekt.

– Samferdselsministeren?

– Ja, for eksempel, sier Myrold.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han jobber tett med Avinor for at dette skal fungere.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier de har bestemt at Avinor skal gjennomføre prosjektet domestic transfer. Ordningen skal evalueres senere. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det er vi som har vedtatt at Avinor skal gjøre dette og så er det Avinor som har det operative ansvaret, sier Solvik-Olsen.

Han sier at det har fungert bra, men at det vært uheldige tilfeller for passasjerer.