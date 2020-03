Alle skoler og barnehager stenges - flere arrangementer og virksomheter får forbud

– Alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges, sier statsminister Erna Solberg som møtte pressen på Statsministerens kontor for å legge fram de nye tiltakene klokken 14 torsdag.

Helsedirektoratet har i dag etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

– Vi må nå huske hvem vi skal verne om. Vi kan derfor ikke overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppen, sa Solberg.

Sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket.

– Vi skal også bidra til at vi i den totale pakken med økonomiske bidrag også hjelper bedrifter fremover, sa Solberg.

Forbud mot arrangementer

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

– Det har vært viktig for oss å finne riktig tidspunkt for å iverksette slike tiltak. Vi har i det lengste håpet at det skulle være unødvendig, men vi har det siste døgnet sett en eskalering av situasjonen, både i Europa og Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Han sa at landet har kommet inn i en ny fase av epidemien hvor spredningen ikke er funnet via våre sporingsmekanismer.

– Det europeiske smittevernbyrået har i formiddag gitt ut anbefalinger om at alle land nå bør iverksette denne type tiltak, og de virker best når de iverksettes over hele vårt kontinent, sa Guldvog.

Statsministeren varslet tidligere i dag at nordmenn måtte forberede seg på de mest inngripende tiltakene Norge har innført i fredstid.

– Tar vi hardt i nå, så kan vi heller slippe litt opp senere, sa statsministeren torsdag ettermiddag.

På pressekonferansen deltok også helseminister Bent Høie (H), og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) har nylig publisert en oppdatert risikovurdering.

– De forteller at covid19 nå spres raskt i europa, og at antall smittede tilfeller øker. Det er behov for øyeblikkelig målrettet handling, sa Stoltenberg.

– Vi gjør dette i håp om å stoppe viruset. grepet vi nå tar vil oppleves som belastende og vil få store konsekvenser for det norske samfunnet, men det er en dugnad vi er nødt til å ta i fellesskap, sa Bent Høie.

I solidaritet med risikogruppen

Tidligere torsdag sa Bent Høie at tiltakene som nå iverksettes er i solidaritet med alle dem i risikogrupper.

– Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sier helseminister Bent Høie torsdag morgen.

Statsminister Erna Solberg varsler at det kommer strengere regler for å stanse spredningen av koronaviruset. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg varsler at det kommer strengere regler for å stanse spredningen av koronaviruset.

Flere hundre smittet

621 personer har testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. 163 av disse har fått påvist smitte det siste døgnet. Det er ikke rapportert om dødsfall på grunn av koronavirus i Norge.

Etter smitteutviklingen de to siste døgnene sa statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie torsdag at de må «trykke på en større knapp» enn den de allerede har trykket på i forbindelse med koronapandemien.

Det har allerede blitt besluttet at Oslo kommune stenger alle skoler og barnehager fra og med mandag 16. mars.

I løpet av torsdag varslet en rekke fylker i Norge at de stenger skoler og barnehager.